拒签“一中承诺书” 台驻港办事处七人员返台

台湾政府驻香港的“台北经济文化办事处”人员，因拒绝签署“一中承诺书”，有七人昨天返台，只剩一名7月签证才到期的经济部驻港代表。

综合台湾媒体，港府一直未批准台湾人员派任及续留的签证，这个月又发函要求有签证需求的台湾驻港人员签署“一中承诺书”，不签署者必须在本月21日离港。

台湾陆委会昨天发新闻稿表示，香港政府自2018年7月起屡次设置政治条件，要求签署“一中承诺书”，导致台湾派驻人员无法续留及赴任。驻港办事处自6月21日起调整业务办理方式，但仍会维持必要运作，不会中断服务。