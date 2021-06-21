台海局势 拒签“一中承诺书” 台驻港办事处七人员返台 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月21日 5:00 AM 台湾政府驻香港的“台北经济文化办事处”人员，因拒绝签署“一中承诺书”，有七人昨天返台。（路透社档案照） 字体大小: 小 中 大 台湾政府驻香港的“台北经济文化办事处”人员，因拒绝签署“一中承诺书”，有七人昨天返台，只剩一名7月签证才到期的经济部驻港代表。综合台湾媒体，港府一直未批准台湾人员派任及续留的签证，这个月又发函要求有签证需求的台湾驻港人员签署“一中承诺书”，不签署者必须在本月21日离港。台湾陆委会昨天发新闻稿表示，香港政府自2018年7月起屡次设置政治条件，要求签署“一中承诺书”，导致台湾派驻人员无法续留及赴任。驻港办事处自6月21日起调整业务办理方式，但仍会维持必要运作，不会中断服务。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾 香港 陆委会 台北经济文化办事处 一中承诺书 于泽远：中国空间站拒绝美国？ 最高酒店 云中待客