清华毕业展模特儿“眯眯眼” 被批自我矮化掀“辱华”热议

清华大学美术学院毕业设计展“眯眯眼辱华”论战持续延烧，引起舆论对中国审美的反思。有分析认为，这波议论是对西方话语权的挑战，也凸显出新生代对单一审美的不满。

清华大学美术学院本月15日在YouTube上载了该学院2021年服装与服饰设计专业毕业设计作品发布会的视频。

根据校方微博公众号形容，这场上月20日举办的发布会上，作品从“历史文化底蕴中寻找灵感”。在会上走秀的模特儿均以“眯眯眼”造型出场，画上了拉长眼型的眼妆，搭配淡眉和突出高颧骨的造型。