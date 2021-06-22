清华毕业展模特儿“眯眯眼” 被批自我矮化掀“辱华”热议 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄小芳 发布 / 2021年6月22日 5:00 AM 清华大学美术学院毕业设计展上模特儿的“眯眯眼”造型，被网民比喻为百年前英文小说丑化中国人形象的“傅满洲”，引起“自我矮化”和“辱华”等热议。（取自网络） 字体大小: 小 中 大 清华大学美术学院毕业设计展“眯眯眼辱华”论战持续延烧，引起舆论对中国审美的反思。有分析认为，这波议论是对西方话语权的挑战，也凸显出新生代对单一审美的不满。清华大学美术学院本月15日在YouTube上载了该学院2021年服装与服饰设计专业毕业设计作品发布会的视频。根据校方微博公众号形容，这场上月20日举办的发布会上，作品从“历史文化底蕴中寻找灵感”。在会上走秀的模特儿均以“眯眯眼”造型出场，画上了拉长眼型的眼妆，搭配淡眉和突出高颧骨的造型。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 眯眯眼辱华 清华大学美术学院毕业设计展 西方话语权 中国审美观 省长冯飞：严打走私 不让海南自贸港成“避税天堂” 港9月推行公民与社会发展科目 首提中央对港拥有“全面管治权”