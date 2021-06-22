连续14天没本土确诊病例 港有限度放宽社交与入境检疫要求 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月22日 5:00 AM 香港政府昨天公布本周四起放宽多项防疫措施，包括酒吧、夜店、夜总会，在对员工及顾客要求不变下，每桌人数上限放宽至四人。图为香港旅游热点兰桂坊。（中通社） 字体大小: 小 中 大 特首林郑月娥宣布，将分阶段调整已接种冠病疫苗者的抵港检疫要求。第一期缩减强制检疫期适用于香港居民，预估6月30日可开始实施。第二期适用于已完成接种疫苗满14天的非香港居民。（香港综合讯）香港连续14天没有本土确诊冠病病例，特首林郑月娥昨天宣布以“疫苗气泡”为基础，有限度放宽部分社交距离措施、缩短已接种冠病疫苗人士的抵港检疫期至七天等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港 疫情 疫苗 社交距离 入境 检疫 隔离 放宽 澳门 广州 省长冯飞：严打走私 不让海南自贸港成“避税天堂” 港9月推行公民与社会发展科目 首提中央对港拥有“全面管治权”