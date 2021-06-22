连续14天没本土确诊病例 港有限度放宽社交与入境检疫要求

特首林郑月娥宣布，将分阶段调整已接种冠病疫苗者的抵港检疫要求。第一期缩减强制检疫期适用于香港居民，预估6月30日可开始实施。第二期适用于已完成接种疫苗满14天的非香港居民。

（香港综合讯）香港连续14天没有本土确诊冠病病例，特首林郑月娥昨天宣布以“疫苗气泡”为基础，有限度放宽部分社交距离措施、缩短已接种冠病疫苗人士的抵港检疫期至七天等。