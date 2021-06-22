若周五未获港府解除公司资金冻结 港《苹果日报》或周六停止运作 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 发布 / 2021年6月22日 5:00 AM 学者认为，《苹果日报》虽然有些报道和评论激进，甚至涉嫌违反《香港国安法》，但多年来在监督政府方面发挥了重要作用。图为去年8月11日一名乘客在地铁车厢内翻阅《苹果日报》。（法新社） 字体大小: 小 中 大 据《苹果日报》网站报道，壹传媒董事会昨天开会，以大比数通过致函保安局，请求解冻部分资产，以免因欠薪而违法。董事会也决定在本周五再度开会，届时决定旗下的《苹果日报》是否停止运作。被北京定性为“反中乱港”媒体的香港《苹果日报》，本周五如果未能获香港特区政府解除冻结该公司资金，将在本周六停止运作。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港苹果日报 香港国安法 黎智英 香港保安局 省长冯飞：严打走私 不让海南自贸港成“避税天堂” 港9月推行公民与社会发展科目 首提中央对港拥有“全面管治权”