若周五未获港府解除公司资金冻结 港《苹果日报》或周六停止运作

据《苹果日报》网站报道，壹传媒董事会昨天开会，以大比数通过致函保安局，请求解冻部分资产，以免因欠薪而违法。董事会也决定在本周五再度开会，届时决定旗下的《苹果日报》是否停止运作。

被北京定性为“反中乱港”媒体的香港《苹果日报》，本周五如果未能获香港特区政府解除冻结该公司资金，将在本周六停止运作。