台湾最大农产品运销公司暴发群聚确诊45人 

（台北综合讯）台湾疫情指挥中心昨天公布新增75起本土病例，为三级警戒以来首次降至百人以下，确诊者新增20例死亡。

在台北市疫情逐渐控制之际，负责大台北地区及中南部蔬果批发重任的台北农产运销公司（北农）却暴发群聚确诊45人。

柯文哲昨天表示，已与卫生福利部附属医疗及社会福利机构管理会执行长王必胜讨论达致共识，决定在这三天内对北农员工和委外厂商、承包商等4000人全面施打疫苗。

柯文哲在记者会上强调“北农要有新战术！”“要用暴力性（处理）"来对抗这波新疫情，与其每周做快筛，不如全面施打疫苗。

据台媒报道，北农早在5月中旬就传出有人染疫，北农和台北市政府展开处理，农委会在6月18日还表示要维持正常运作。但亲绿的《自由时报》上星期天报道，“中央在三周前就要求北农广筛，北市摆烂”。

北农每日的蔬菜交易量约1000多公吨，分销大台北地区的蔬菜供应，当地出现群聚染疫引发民众恐慌，担心买到“染疫”的蔬果。《联合报》引述中原大学生科系副教授招名威指出，大家别太担心，因为冠病的传播方式是透过飞沫侵入口鼻而感染，主要还是做好个人外部的防护措施，拿了青菜后不要再摸眼耳鼻口，回家把外包装用酒精擦拭一遍，再把菜拿出来，青菜要煮的时候清洗干净，尽量不要生吃。

柯文哲今昨天下午赴议会备询，市议员许淑华公布北农员工录音档，内容称疫情刚爆发，北农就未做好疫调匡列，如今疫情恶化，市府却又称因民生需求不能休市，怒批“拿员工的命换营运”。对此，柯文哲回怼，“北农总经理是中央派的”。

同时，士林一家长照机构传出47人确诊、三人死亡，绿营已展开对柯文哲的“围剿”行动。