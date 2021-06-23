联合国官员希望今年访新疆 中国回应：“应是友好访问”

（北京／日内瓦综合讯）联合国人权官员首次公开提出希望今年到访新疆调查人权问题的时间表，中国回应称，此访应是友好访问，而非有罪推定式的“调查”。

据路透社报道，联合国人权高级专员巴切莱特前日在联合国人权理事会会议开幕时表示，希望就今年访问新疆同中国达成共识，以对有关新疆维族人权被严重侵犯的报道展开调查。

这是巴切莱特首次公开表明希望访问新疆的时间表。她的办公室从2018年9月开始与中国政府就访问的条件展开谈判。

据报道，巴切莱特受到来自西方国家越来越大的压力，要求在不受限制的情况下进入新疆。一些人权组织和活动人士指有超过100万维吾尔人和其他穆斯林族人被关押在新疆再教育营，中国驳斥这些指控，并称那是为消除极端主义倾向的职业技能培训中心。

根据中国常驻日内瓦办事处官网刊登的新闻稿，中国常驻日内瓦代表团发言人刘玉印表示欢迎人权高专访华并参访新疆，但表明此访应是友好访问，目的是促进双方交流与合作，不是进行有罪推定式的所谓“调查”。

刘玉印表示，当前新疆安宁稳定，各族人民人权充分得到保障，并指某些国家和势力出于政治目的，散布关于新疆的谎言，干涉中国内政。

中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上也表达相同立场，并强调坚决反对任何人进行政治操弄，向中方施压。

巴切莱特还提到了香港问题。她表示，在香港实施的国家安全法对当地社会的民主空间和媒体都产生了寒蝉效应，“这将是对香港司法机构独立性的重要考验”。

上周，五名壹传媒及旗下《苹果日报》高层被捕，其中壹传媒行政总裁张剑虹以《苹果日报》总编辑罗伟光已被落案起诉串谋勾结外国势力。

刘玉印回应说，实施香港国安法属于中国主权，该法律为保障香港长治久安和一国两制行稳致远提供法律保障。他说，该法实施后，香港民众再也不用生活在动荡和暴力的威胁中，各项权利和自由得到更好行使，其中就包括言论、新闻、出版的自由。

刘玉印说，任何自由都不能突破国家安全的底线，香港是法治社会，任何人都不能凌驾于法律之上。他说，香港、新疆事务纯属中国内政，并敦促人权高专“停止发表错误言论”。