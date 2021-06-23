林郑：是针对涉危害国安行为 冻结《苹果日报》资金不是为打击港新闻自由

香港特区政府高官昨天指出，冻结《苹果日报》资金是针对该公司涉嫌危害中国国家安全行为，而非打击香港新闻自由。

资金若未能解冻

《苹果日报》周六将停止运作

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壹传媒集团如果在后天（25日）未能获香港保安局解冻公司资金，旗下的《苹果日报》或在本周六（26日）停止运作。《苹果日报》管理层前天向员工发信息称，如果保安局未能解冻公司资金，本周五完成报纸出版后，周六将是“最后见报日”。