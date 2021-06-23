香港政情 林郑：是针对涉危害国安行为 冻结《苹果日报》资金不是为打击港新闻自由 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月23日 5:00 AM 图为一名手持《苹果日报》的支持者，昨天在壹传媒集团总部大楼外接受电视台记者采访时，对《苹果日报》即将停止营运表达不舍。（法新社） 字体大小: 小 中 大 香港特区政府高官昨天指出，冻结《苹果日报》资金是针对该公司涉嫌危害中国国家安全行为，而非打击香港新闻自由。资金若未能解冻《苹果日报》周六将停止运作壹传媒集团如果在后天（25日）未能获香港保安局解冻公司资金，旗下的《苹果日报》或在本周六（26日）停止运作。《苹果日报》管理层前天向员工发信息称，如果保安局未能解冻公司资金，本周五完成报纸出版后，周六将是“最后见报日”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 苹果日报 香港国安法 冻结资金 新闻自由 林郑月娥 郦英杰：台已一再展现是全球经济可靠伙伴和关键要角 速读中华