中国“退场”导致比特币重挫 学者：“去中国化”或有助比特币长期发展

中国一个月来持续加大力度严打比特币挖矿和交易行为，令比特币价格一周内应声下挫近三成。不少舆论认为，随着最后的比特币矿大省四川矿场被“集体断电”，中国的比特币业已走向终结。

受访学者预计，中国官方明确的“除币”态度短期内将造成市场动荡，但比特币价格预料会在今年内触底反弹，“去中国化”反而可能有助比特币的长期发展。

继内蒙古、新疆、青海和云南之后，四川本月18日也宣布整肃比特币矿场。根据《第一财经》报道，四川省国家发展和改革委员会和能源局发布通知，要求四川电力公司在20日前，对已排查上报的26个疑似虚拟货币“挖矿”项目完成甄别清理与关停；20日当天随即传出四川比特币“矿场”被集体断电的消息。

四分三比特币在中国生成

全球多达四分之三的比特币在中国生成，四川是其中最大的比特币矿场聚集省份，原本有超过600个中大型矿场。

除了严打比特币矿，中国人民银行也从银行和支付机构下手，切割比特币和中国银行系统。中国人民银行21日发布消息称，央行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供相关服务问题，约谈工商银行、农业银行、支付宝等银行和支付机构。被约谈的机构随后都相继表明，将禁止直接或间接为客户提供与虚拟货币相关的服务。

这一轮疾风式的比特币打击，最早由中国副总理、国务院金融稳定发展委员会主任刘鹤提出；在5月21日的金融委第五十一次会议，刘鹤阐明要“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”，凸显出中国官方打击比特币的决心。

除了金融系统稳定性的考量，清华学者今年4月也曾警惕，密集的比特币挖矿或将破坏中国减排努力。这篇发表于《自然通讯》的论文指出，在没有政策干预的情况下，中国比特币区块链的年能耗预计将在2024年达到峰值296.59太瓦时，产生1.305亿公吨碳排放，将超过捷克和卡塔尔的年度温室气体排放总量。

中国越加明确的“退场”姿态，导致比特币价格一周来大跳水。比特币价格前晚跌破3万美元的整数关口，达2万8866.66美元（3万8809.20新元）；对比16日40993.91美元的高峰，一周内下跌近三成。

有舆论担心，中国的退场将为比特币的长期发展增添不确定性；但受访学者认为，中国打压带来的只是暂时性的市场波动，在虚拟货币整体呈上升势头的背景下，作为领头羊的比特币价格预计会在今年内反弹。

上海财经大学上海国际金融中心研究院金融科技首席专家邓辛副教授接受《联合早报》访问时指出，此次针对比特币的整顿力度大、覆盖面广。这些措施对比特币交易产生了重大影响，如果后续其他省份再颁布类似的措施，对市场的影响应有所减弱。

新加坡管理大学信息系统学院副教授朱飞达分析，比特币“去中国化”意味着比特币也将去中心化，这对比特币的长期发展反而有好处。

朱飞达解释，目前比特币矿高度集中在中国，但整个区块链的生态模式是资源越分散越好，注重的是整个社区的共识，而不是把资源集中在寡头手中。他认为，挖矿设施能迅速地转移到能源价格较低、金融监管较松的国家，因此他对比特币前景乐观。

（记者是《联合早报》北京特派员）