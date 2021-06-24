王纬温：美国炸航母给中国看？

中美近几周在台湾海峡呈剑拔弩张之势，美军更罕见公布试爆画面，显示威力足以掀起四级地震的炸药，在福特号航空母舰旁被引爆，竟未对舰体造成任何损坏。这是美军时隔超过30年进行类似试验，引发可能是炸给中国看的猜测，警示解放军意味浓厚。

美国海军官网上个星期天（6月20日）发布新闻稿，通报福特号两天前在美国东岸外的大西洋首次进行“全舰冲击试验”，模拟爆发战斗情境，测试航母应对鱼雷、水雷阵的能力。