王纬温：美国炸航母给中国看？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年6月24日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中美近几周在台湾海峡呈剑拔弩张之势，美军更罕见公布试爆画面，显示威力足以掀起四级地震的炸药，在福特号航空母舰旁被引爆，竟未对舰体造成任何损坏。这是美军时隔超过30年进行类似试验，引发可能是炸给中国看的猜测，警示解放军意味浓厚。美国海军官网上个星期天（6月20日）发布新闻稿，通报福特号两天前在美国东岸外的大西洋首次进行“全舰冲击试验”，模拟爆发战斗情境，测试航母应对鱼雷、水雷阵的能力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国早点 双重喜庆 中美关系 中美军事冲突风险 航空母舰福特号 台湾海峡 075型两栖攻击舰 威尔伯号 解放军东部战区 中国外交部发言人赵立坚 航空母舰卡尔文森号 拜登对华政策 中美元首 习拜会 出现跨区传播事件 台湾三级防疫警戒 延长两周至下月12日 习近平与神舟航天员通话