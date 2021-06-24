台海局势 出现跨区传播事件 台湾三级防疫警戒 延长两周至下月12日 订户 来自 / 联合早报 文 / 温伟中 发布 / 2021年6月24日 5:00 AM 台湾自5月19日进入三级警戒，许多餐饮业与摊商损失惨重。中央疫情指挥中心昨天宣布，三级警戒要维持至7月12日，许多餐饮业者莫不忧心看不到尽头。图为高雄市一名生意清淡的路边摊贩。 （香港中通社） 字体大小: 小 中 大 在之前连续两天确诊人数低于百人后，台湾昨天新增确诊病例104起，累计1万4260起。另有24名患者死亡，累计死亡病例599起，病例死亡比升至4.2%，几乎是全球平均数2.16%的两倍。因仍有跨区传播事件，台湾三级防疫警戒再延两周到7月12日。原本期待随7月暑假“微解封”的商家们，只能无奈跟着昨天抵境的新一波梅雨季节，继续咬牙撑过这一场冷雨。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾 疫情 郭台铭 慈济 游盈隆 冠状病毒19 王纬温：美国炸航母给中国看？ 习近平与神舟航天员通话