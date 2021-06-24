台海局势

出现跨区传播事件 台湾三级防疫警戒 延长两周至下月12日

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来自 / 联合早报

文 /
温伟中

发布 / 2021年6月24日 5:00 AM

台湾自5月19日进入三级警戒，许多餐饮业与摊商损失惨重。中央疫情指挥中心昨天宣布，三级警戒要维持至7月12日，许多餐饮业者莫不忧心看不到尽头。图为高雄市一名生意清淡的路边摊贩。 （香港中通社）
台湾自5月19日进入三级警戒，许多餐饮业与摊商损失惨重。中央疫情指挥中心昨天宣布，三级警戒要维持至7月12日，许多餐饮业者莫不忧心看不到尽头。图为高雄市一名生意清淡的路边摊贩。 （香港中通社）

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在之前连续两天确诊人数低于百人后，台湾昨天新增确诊病例104起，累计1万4260起。另有24名患者死亡，累计死亡病例599起，病例死亡比升至4.2%，几乎是全球平均数2.16%的两倍。

因仍有跨区传播事件，台湾三级防疫警戒再延两周到7月12日。原本期待随7月暑假“微解封”的商家们，只能无奈跟着昨天抵境的新一波梅雨季节，继续咬牙撑过这一场冷雨。

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