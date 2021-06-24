出现跨区传播事件 台湾三级防疫警戒 延长两周至下月12日

在之前连续两天确诊人数低于百人后，台湾昨天新增确诊病例104起，累计1万4260起。另有24名患者死亡，累计死亡病例599起，病例死亡比升至4.2%，几乎是全球平均数2.16%的两倍。

因仍有跨区传播事件，台湾三级防疫警戒再延两周到7月12日。原本期待随7月暑假“微解封”的商家们，只能无奈跟着昨天抵境的新一波梅雨季节，继续咬牙撑过这一场冷雨。