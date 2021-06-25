美国首席安全官珀迪：华为不愿做中美谈判筹码

华为美国首席安全官珀迪在一个论坛上，回答关于出海中国公司如何自我保护的问题时说，华为希望为自己挺身而出，而不是成为两国政府间谈判议价的筹码。“我们想和美国政府谈谈……但是由我们自己进行这些对话，提出相应的解决方案。”

华为美国首席安全官安迪·珀迪（Andy Purdy）谴责欧美国家将华为当做与中国进行地缘政治斗争的工具，并公开表态称集团“宁愿不要中国政府帮忙解决华为与这些国家的问题”。

珀迪昨天出席名为“数码时代的跨国科技公司如何在外国市场求存”的线上论坛，在回答关于出海中国公司如何自我保护的问题时说，美国与英国情报官员都曾指出，制裁华为并非针对公司本身，而是基于对中国的不信任。

珀迪说，华为希望为自己挺身而出，而不是成为两国政府间谈判议价的筹码。“我们想和美国政府谈谈……但是由我们自己进行这些对话，提出相应的解决方案。”

珀迪：指华为侵犯国安 美国指控都缺乏证据

这场论坛由武汉光谷自贸研究院和加拿大—中国商业与发展中心联合主办，主要面向学者和经贸界人士。珀迪在早前的发言中也谈到美国政府对华为侵犯国家安全和隐私的指控。

他情绪激动地说，这些指控都缺乏证据支持，“美国政府说它们有证据，但不会向任何人公布。希望它们拿出证据给全世界看。”

珀迪并呼吁各国针对安全和隐私等问题制定公开、透明的统一标准，保障跨国科技公司权益。他举例说，标准不同造成的损害，在全球从2G网络过渡到3G时就发生过，“不仅影响竞争，也阻碍创新”。

美国联邦通信委员会上周禁止美国企业使用联邦补贴基金从华为采购5G产品，原因是美国法院正在确认华为是否构成国家安全威胁。

中国外交部发言人赵立坚本周回应称，中国敦促美国停止泛化国家安全概念，停止对中国的“蓄意抹黑和指责”，以及对中国特定企业的无理打压。

出席同场论坛的美国国务院前首席经济学家、乔治城大学经济系教授罗德尼·卢德马（Rodney Ludema）认为，中美两国科技战愈演愈烈，与世界贸易组织在科技和数据等领域的规则存在漏洞有关；世贸组织应发挥多边协调作用，帮助跨国科技公司扫除不必要的障碍。

卢德马举例说，世贸组织现有规定中并未涵盖技术转移和国际数据流通等领域；政府以国家安全为由采取的行动，也被世贸组织大面积豁免。因此，中美间的许多争议并没有国际标准可依，也缺乏合理解决方案。

曾担任美国前总统奥巴马政府经济顾问的卢德马回忆，奥巴马执政时期，对于中国的科技威胁有明确定义，只有当一家科技公司为军事部门提供产品和服务时，才被视为对美国构成威胁。但特朗普主政时无视军事和消费科技间的界限，导致多家中国科技企业被禁令误伤。不过，新总统拜登本周撤除对TikTok和微信的交易禁令，表明事态正朝好的方向发展。

卢德马预计中美两国短期内的科技对抗仍会加剧，但看好长期科技合作前景。他指出，美国参议院本月批准了规模高达2500亿美元（约3310亿新元）的创新与竞争法案，加大对美国制造和科技领域的投资。尽管法案旨在应对中国带来的经济和战略挑战，但卢德马认为，这将带来更多国际合作机遇。

“如果中美只是在研发经费规模上展开竞争，这对全世界都是件大好事。”

（记者是《联合早报》上海特派员）