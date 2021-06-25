王毅：亚太区非地缘政治棋局 “一带一路”项目不对任何国家构成威胁

王毅前天以视频方式在北京主持“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议做主旨发言时，形容一带一路是各国携手前进的阳光大道，没有小院高墙；该倡议并容纳不同的制度和文明，没有意识形态偏见。

中国国务委员兼外长王毅说，亚太地区不是地缘政治的棋局，中国“一带一路”倡议也没有小院高墙，开展的每项合作都不附带任何政治条件，更不会对任何国家构成威胁。