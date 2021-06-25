中国政情 王毅：亚太区非地缘政治棋局 “一带一路”项目不对任何国家构成威胁 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年6月25日 5:00 AM 王毅前天以视频方式在北京主持“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议。（中国外交部网站） 字体大小: 小 中 大 王毅前天以视频方式在北京主持“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议做主旨发言时，形容一带一路是各国携手前进的阳光大道，没有小院高墙；该倡议并容纳不同的制度和文明，没有意识形态偏见。中国国务委员兼外长王毅说，亚太地区不是地缘政治的棋局，中国“一带一路”倡议也没有小院高墙，开展的每项合作都不附带任何政治条件，更不会对任何国家构成威胁。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国国务委员兼外长王毅 一带一路 七国集团 G7 重建更美好世界 印太战略 亚太地区 中美关系 拜登对华大战略 在世界最高酒店喝下午茶 疫苗申请紧急使用授权标准关键会议 台卫福部被爆有一半审查委员被撤换