出现七起德尔塔病例 台全面提升入境检疫措施

新措施包括从印度、英国、秘鲁等七个重点高风险国家入境者，须入住集中检疫所14天，入住期间和检疫期满时得进行PCR检测，无须支付检疫所及采检费用。台湾昨天新增76起冠病确诊病例、五人染疫死亡。

台湾发现境内出现七名冠病确诊者感染德尔塔变种毒株后，宣布明天起全面提升入境人员检疫措施，包括强制隔离14天和接受聚合酶链式反应（PCR）检测。

台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中昨午证实，继一对从秘鲁返台的祖孙确诊感染德尔塔（Delta，也称B16172）变种毒株后，加上之前已验出的五起，境内已有七起德尔塔变种毒株病例。

陈时中说，全球超过85个国家出现这个从印度发现的毒株，其传播力比台湾目前流行的阿尔法（Alpha，传自英国）变种毒株高四到六成，因此指挥中心决定从本月27日零时起，全面提升入境人员检疫措施。

新措施包括从印度、英国、秘鲁等七个重点高风险国家入境者，须入住集中检疫所14天，入住期间和检疫期满时得进行PCR检测，无须支付检疫所及采检费用。

其余入境旅客也得在防疫旅馆或集中检疫所自费隔离14天，并在检疫期满前进行PCR检测。航空机组人员从以上七国返台后，也得在住家或防疫旅馆检疫14天，检疫期满时接受PCR检测。

台湾昨天新增76起冠病确诊病例、五人染疫死亡、14人接种疫苗后死亡，累计1万4465起病例、610人染疫死亡、193人接种后死亡。染疫死亡率高达4.2%。

日本追加赠台

100万剂阿斯利康疫苗

日本昨天宣布追加赠台100万剂阿斯利康疫苗，预计7月中之前送抵。台湾外交部致谢时说“抗疫之路可能漫长，但是台湾并不孤单”。

资深媒体人赵少康昨早在线上记者会中说，他感谢日本之余也感叹，以台湾的经济应该是捐人疫苗，“我如果是蔡英文（总统）都觉得不好意思”。

他也点评，慈济基金会申请捐500万剂德国BNT疫苗（即辉瑞疫苗）碰了软钉子，官方再以尚缺“原厂授权书”的理由设障碍。“既然蔡政府能给郭台铭与台积电授权，为什么不能给慈济？”

赵少康说，若要等慈济创办人证严法师找总统当面拜托才放行，“场面可能就不太好看”。

对于台湾冠病死亡率4.2%，约为全球平均数2.16%的一倍，也比新加坡的0.05%、马来西亚的0.6%高许多，赵少康也提出他的几点观察。

他说，新加坡除了防疫高效，但起初大量染疫的是患轻症为主的年轻客工；相比下台湾有许多年长者染疫，缺乏普筛检验也导致“确诊黑数可能很多”。

赵少康有许多同学在当医生，他指出在台湾健保制度下，公众医药费便宜，却导致门诊生意忙碌、医护人员“被压榨”、对急重症设施投资不足的畸形现象。

他形容冠病疫情是对医疗体制的“照妖镜”。当许多冠病重症患者送到加护病房、隔离病房时，却面对呼吸器等救命医疗器材短缺，间接造成死亡率攀升。