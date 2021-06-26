新闻人间：复杂胡锡进 订户 来自 / 联合早报 文 / 于泽远 发布 / 2021年6月26日 5:00 AM 胡锡进是中国舆论场上引起争议最多的大V之一。（互联网） 字体大小: 小 中 大 在中国舆论场上，人民日报社下属的《环球时报》总编辑胡锡进是个响当当的人物，他的时评文章以及他本人的动向经常引发关注。近日有消息说，胡锡进将离开《环球时报》退休，舆论又是一阵骚动。有媒体甚至打出这样的标题：“号外，号外，胡锡进要退休啦”。自称“老胡”的胡锡进今年61岁，在《环球时报》总编辑岗位上干了16年，去年4月就已迈过正局级官员退休的门槛。有传言说，考虑到老胡对《环球时报》的发展壮大作出了突出贡献，人民日报社决定让他留任三年。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新闻人间 胡锡进退休 环球时报 出绝招规避官方禁令 中国多地以“学霸”等词代替“高考状元” 河南武术馆发生火灾 18人死10多人伤