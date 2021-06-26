新闻人间：复杂胡锡进

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来自 / 联合早报

文 /
于泽远

发布 / 2021年6月26日 5:00 AM

胡锡进是中国舆论场上引起争议最多的大V之一。（互联网）
胡锡进是中国舆论场上引起争议最多的大V之一。（互联网）

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在中国舆论场上，人民日报社下属的《环球时报》总编辑胡锡进是个响当当的人物，他的时评文章以及他本人的动向经常引发关注。

近日有消息说，胡锡进将离开《环球时报》退休，舆论又是一阵骚动。有媒体甚至打出这样的标题：“号外，号外，胡锡进要退休啦”。

自称“老胡”的胡锡进今年61岁，在《环球时报》总编辑岗位上干了16年，去年4月就已迈过正局级官员退休的门槛。有传言说，考虑到老胡对《环球时报》的发展壮大作出了突出贡献，人民日报社决定让他留任三年。

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