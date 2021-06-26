新闻人间：复杂胡锡进

在中国舆论场上，人民日报社下属的《环球时报》总编辑胡锡进是个响当当的人物，他的时评文章以及他本人的动向经常引发关注。

近日有消息说，胡锡进将离开《环球时报》退休，舆论又是一阵骚动。有媒体甚至打出这样的标题：“号外，号外，胡锡进要退休啦”。

自称“老胡”的胡锡进今年61岁，在《环球时报》总编辑岗位上干了16年，去年4月就已迈过正局级官员退休的门槛。有传言说，考虑到老胡对《环球时报》的发展壮大作出了突出贡献，人民日报社决定让他留任三年。