距离中印边境争议地区不到16公里 西藏林芝开通高铁线引印媒关注

在中印各自持续推进边境基础建设，以及天气回暖的背景下，有分析认为，中印边境局势可能再次升温。但受访学者认为，中印在进入夏季后持续保持克制，以往“季节性”冲突今年不太可能重现。

中国前天（6月25日）在距离中印边境争议地区不到16公里的西藏自治区林芝市开通最新高铁线，引起印度媒体关注。在中印各自持续推进边境基础建设，以及天气回暖的背景下，有分析认为，中印边境局势可能再次升温。

但受访学者认为，中印双方在进入夏季后持续保持克制，以往“季节性”的冲突特点，今年不太可能重现。

夏季一般是中印边境发生摩擦的高峰期，去年5月5日和6月15日双方军队接连在班公河和加勒万河谷暴发流血冲突，引起长达九个月高度紧张的对峙局势。直至今年2月，经过了严冬天气后，双方才达成共识，完成在班公湖争议地区的脱离接触。

随着夏季的到来，一度沉寂的中印边境局势再度引起印度媒体和国际舆论关注。中国前天（25日）正式开通西藏自治区首条电气化铁路——拉萨至林芝铁路（简称拉林铁路），高铁直达距离中印边境不到16公里的林芝市，拉萨至林芝最快车程只有3小时29分钟。

印媒：若中印发生冲突 铁路将发挥战略作用

《印度斯坦时报》《第一邮报》《商界》等印度媒体过去两天都相继报道这则消息。《印度斯坦时报》引述《环球时报》分析称，如果中印边境发生冲突，铁路将发挥战略作用，为中国战略物资的运输提供极大的便利；引述内容凸显出印度国内舆论，对中国在中印边境基建发展的高度警戒。

此外，中国国防部本月24日在例行记者会上透露，西藏军区一年一度的“雪域之巅”群众性练兵活动今年创纪录在海拔3700米的高原举行，多达20余个单位的1000多人参与军训。此消息也令中国在中印边境的军事动静进一步受到外界关注。

据《南华早报》报道，中印双方各自在实际控制线派遣的军队人数目前仍达到10万人，因此仍存在擦枪走火风险。网络时政杂志《外交学者》前天发表的评论则预计，随着中国和印度持续推进边境的基建项目，双方边境的摩擦只会持续增加。

中方：中印将继续致力 推动边境事态进一步缓和

值得注意的是，在舆论对中印边境局势关切再起的背景下，中国外交部昨天发布了中印举行边境事务磋商和协调工作机制第22次会议新闻稿，强调双方达成巩固边防部队脱离接触成果，妥善解决中印边界西段剩余问题的共识。

文中指出，中印将继续致力于推动边境事态进一步缓和，避免现地局势出现反复，共同维护边境地区和平安宁。双方也同意继续保持外交高层沟通，为妥处中印边境事态进一步提供重要指导，并积极筹备第十二轮军长级会谈，尽快确定具体时间和安排。

复旦大学南亚研究中心主任张家栋接受《联合早报》访问时分析，去年到了6月，中印冲突情况已经很严重，但目前西藏已进入夏季，边境情况仍保持稳定，因此季节性因素在中印边境局势中“已经不是问题”。

至于外界关注的解放军西藏军训，张家栋认为这主要是中方避免局势升温的威慑性动作，并不预示着边境局势的升级。

张家栋预计，中印边境下来还是有可能出现小摩擦，但不太可能再出现大冲突。他解释，在宏观政策上，中国和印度都不希望去年的重大边境冲突重演，这个最高层制定的战略方针不会出现重大变化。但在微观层面，一些意志和力量的较量在所难免。

（记者是《联合早报》北京特派员）