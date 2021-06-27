台出现首起德尔塔本土病例 屏东收紧防疫管制

（台北综合讯）台湾昨天（6月26日）通报了首起德尔塔（Delta，原称B16172）冠病变种毒株本土病例，并对出现德尔塔感染群的屏东收紧防疫管制。

综合路透社、《联合报》等报道，台湾中央流行疫情指挥中心昨天公布，屏东感染群目前累计12起确诊病例，包括早前从秘鲁回台后确诊的祖孙两人。其中，六例经基因定序后均为德尔塔变种毒株，当中一人被归为本土病例。另外六人的基因定序还在检测中。

指挥官陈时中表示，这波本土群聚以德尔塔为主，屏东当地超市、超商、餐饮业、传统市场等场所因此关闭三天。

他强调，德尔塔进入社区，会扩大匡列、更积极围堵，只要接触15分钟就算密切接触者；至于社交距离是否调整，会请专家讨论。

为避免感染扩大，指挥中心采取应变措施，包括精准的疫情调查并扩大匡列接触者及采检，接触者安排防疫旅馆落实隔离，居隔期满前采检；设置社区筛检站，吁请足迹重叠民众筛检；针对确诊病例公布社区足迹点，并完成公共场所消毒；加强当地医疗院所通报及感染管制措施等。

屏东县长潘孟安昨天说，屏东县将成立因应变种病毒防疫小组，邀请学者等积极防堵病毒。

新增78起本土病例 慈济申请采购500万剂疫苗

台湾昨天新增78起冠病本土病例，另有两例境外输入，同时新增13例死亡。累计1万4545人确诊，623人死亡。

另一方面，台湾慈济慈善事业基金会昨天发声明说，基金会周三（23日）已提交采购500万剂疫苗的申请文件，并表示与台积电、永龄基金会都是同一管道窗口接洽，以同一执行方式进行且专案条件完全一致。希望政府比照授权采购疫苗。

台湾总统蔡英文同日在面簿发文指出，已跟慈济基金会的证严上人视讯通话，并保证政府会积极处理慈济捐疫苗一事。她表示，已请指挥中心依照实际疫苗计划需求，与慈济进行讨论，协助相关作业进行。

慈济回应蔡英文贴文时说，证严上人在视讯时向蔡英文说：“采购疫苗是为抢救生命”，感恩蔡英文的支持与保证，希望尽快与政府进行具体讨论。