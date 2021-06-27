港政务司司长李家超：会利用每个机会做国安教育

新任香港政务司司长李家超昨天说，国家安全是头等大事，会利用每个机会去做国家安全教育，“无论任何岗位、任何官员，都有履行国家安全、推行国家安全教育责任。”

综合网媒香港01、法新社、《星岛日报》等报道，李家超昨天首次以政务司司长身份出席公开活动后会见媒体。他对自己获提名出任新职感到光荣，指新职位涉及广泛范围，未来会协助行政长官落实施政，推动改革制度下的未来三场选举，并保持香港政府效率世界第一的标准。