香港政情 港政务司司长李家超：会利用每个机会做国安教育 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月27日 5:00 AM “时代精神耀香江”之百年中国科学家主题展暨月壤入港揭幕仪式26日上午在香港会展中心举行。香港特区政府新任政务司司长李家超（右二）听取香港理工大学教授容启亮介绍嫦娥五号“表取采样执行装置”。（中新社） 字体大小: 小 中 大 新任香港政务司司长李家超昨天说，国家安全是头等大事，会利用每个机会去做国家安全教育，“无论任何岗位、任何官员，都有履行国家安全、推行国家安全教育责任。”综合网媒香港01、法新社、《星岛日报》等报道，李家超昨天首次以政务司司长身份出席公开活动后会见媒体。他对自己获提名出任新职感到光荣，指新职位涉及广泛范围，未来会协助行政长官落实施政，推动改革制度下的未来三场选举，并保持香港政府效率世界第一的标准。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 李家超 邓炳强 萧泽颐 撑伞 看灯光秀 中国特稿：百年中共坚韧前行