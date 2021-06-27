钟南山：中国产疫苗对德尔塔变异毒株有效

（北京综合讯）中国工程院院士、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山说，中国国产冠病疫苗对德尔塔变异毒株有效，为了应对这种感染强度极高病毒的传播，老人和未成年人两类群体应加强疫苗接种。

目前正在全球范围内蔓延流行的德尔塔变异毒株，近日在广东多地引发本土疫情。面对该变异毒株传播力强、潜伏期短、还可能有免疫逃逸现象等特点，现有疫苗的保护作用程度引起关注。

钟南山前天接受央视采访时说，目前中国国产常用疫苗对德尔塔变异株还是有效的，大家应该打，加快“应接尽接”的步伐。

他也指出：“德尔塔变异毒株的传播中，主要的重症病人多为老年人，同时也有孩子。因此，这两组人群应加强接种。”

对于疫苗接种的选择方面，钟南山说，中国百分之九十几都是用全病毒灭活疫苗，现在证明它最大的好处是比较安全，副作用很少，因此对于上述两类群体可以考虑放心接种全病毒灭活的疫苗。

“至于对其他的，比如说亚单位蛋白疫苗，以及像腺病毒疫苗这些，还需要等一些时间能够积累更多的资料，才能够有一个明确的看法。”

对于可能再现的德尔塔变异病毒感染，钟南山说，医院的发热门诊要加强管控措施，同时，隔离场所也要更加规范，广州将建5000个独立空间的国际健康驿站。

不过，他认为不需要再增加入境人员的隔离时间，因大多数病毒潜伏期并不长，只有极少数潜伏期长，增加隔离观察弊大于利；加强对这些人员在隔离时间内的核酸检测的频度才是有效的办法。