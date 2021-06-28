率政治局委员集体参观毛泽东故居 习近平强调别忘记初心

（北京综合讯）中共庆祝建党100周年之际，中共总书记习近平上周带领中央政治局委员参观瞻仰毛泽东在中南海的故居，并在集体学习中强调，对于一个长期执政的党，“没有比忘记初心使命、脱离群众更大的危险”。

据新华社报道，中共中央政治局上周五（6月25日）就“用好红色资源、赓续红色血脉”作集体学习。

这次学习以参观和讨论结合的形式进行，包括参观瞻仰毛泽东在中南海丰泽园的故居，看毛泽东批改过的重要文件、阅读过的书籍等。

参观结束后，习近平在中南海怀仁堂举行的集体学习中说，打江山、守江山，守的是人民的心，对于一个长期执政的党，没有比忘记初心使命、脱离群众更大的危险。他要求全党增强忧患意识，以“永远在路上的坚定执着”将全面从严治党向纵深推进，严于律己，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

习近平也说，当今中国正处于实现“中华民族伟大复兴关键时期”，国家强盛、民族复兴需要物质文明的积累，更需要精神文明的升华，决不能丢掉革命加拼命的精神，决不能丢掉谦虚谨慎、戒骄戒躁等传统，“决不能丢掉不畏强敌、不惧风险、敢于斗争、敢于胜利的勇气”。

中共党内最高荣誉“七一勋章”颁授仪式将于明天举行，习近平将首次授“七一勋章”并发表讲话。

根据中国媒体此前发布的29名提名建议人选，其中包括中共主要创始人之一李大钊的孙子李宏塔和去年在中印边境冲突中死亡的军人陈红军。