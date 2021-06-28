于泽远：中国反击西方阵营

中国近日一改在人权问题上被动挨批的姿态，主动打出组合拳，反指加拿大对原住民实施种族灭绝，并对美英澳加日五国严重侵犯难民和移民的人权问题表达严重关切。

6月22日，在日内瓦举行的联合国人权理事会上，中国与加拿大分别代表几十个国家向对方发起猛攻。

中方代表首先发言，要求彻查加拿大历史上土著被残害案件，敦促加拿大立即停止侵犯人权行为。加拿大代表随即代表40多个国家呼吁中国允许联合国人权高级专员在内的独立观察员“立即、有意义、不受限制地”前往新疆，调查有关“大规模拘押穆斯林”的现象。