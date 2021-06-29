预计明年7月建成投产 长江白鹤滩水电站规模世界第二大

白鹤滩水电站昨天举行投产发电仪式，中国副总理韩正在北京主会场宣布首批两台机组正式投产发电。白鹤滩防洪库容量是三峡水库的三分之一，一定程度舒缓下游三峡大坝每年汛期面临洪峰的压力。

长江上游的白鹤滩水电站昨天开始投产发电，预计明年7月全部建成投产后，将成为仅次于三峡大坝的世界第二大水电站。

白鹤滩防洪库容量是三峡水库的三分之一，一定程度舒缓下游三峡大坝每年汛期面临洪峰的压力。但环保人士提醒，水电站可能诱发地质灾害甚至地震，当局须进一步评估并采取措施，降低水库对周边山体植被造成的压力。

电力主要输送江苏浙江 助力长三角经济发展

白鹤滩水电站昨天举行投产发电仪式，中国副总理韩正在北京主会场宣布首批两台机组正式投产发电。该水电站位于四川凉山州宁南县和云南昭通市巧家县交界的金沙江河道上，是中国三峡集团在金沙江下游投资建设的四座梯级电站中的第二级，也是中国在建的最后一座巨型水电站。

水电站总投资2200亿元（人民币，457.6亿新元），主体工程早在2017年8月就全面建设，总装机容量为1600万千瓦，是全球装机规模第二大水电站，仅次于三峡电站的2250万千瓦。项目共安装16台中国自主研制的水轮发电机组，每台容量最大功率100万千瓦，位居世界第一。

全部机组将于明年7月投产发电，水电站电力主要输送江苏、浙江，助力长江三角洲经济发展，同时也为这些经济大省缓解需求高峰期可能面临的“用电荒”。

中国国家主席习近平昨天发贺信，称白鹤滩水电站是实施“西电东送”的国家重大工程，是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程，实现中国高端装备制造的重大突破。

中国总理李克强则批示，要求把质量安全放在首位，有序推进后续工程建设，加强库区生态系统保护和修复，实现经济、社会和生态效益有机统一。

白鹤滩也是长江防洪体系重要组成部分，水库正常蓄水位825米，总库容206.27亿立方米，防洪库容75亿立方米，分别是三峡水库总库容的逾一半和防洪库容的逾三分之一。水电站今年4月下闸蓄水，隔月大坝全线浇筑到顶。

习近平在贺信中也表示，希望该水电站为实现碳达峰、碳中和目标，促进经济社会发展全面绿色转型作出更大贡献。白鹤滩水电站建成投产后，中国每年预计可节省约1968万吨标煤，减少排放5160万吨二氧化碳。

中国目前是全球最大碳排放国，二氧化碳年排放量逾100亿吨。习近平去年9月在联合国大会上宣布碳减排目标，力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，让可再生能源取代煤电已成不可逆转趋势。

中国环境保护组织公众环境研究中心主任马军接受《联合早报》采访时说，中国推进碳达峰、碳中和目标之际，水电有助于中国调整能源结构。白鹤滩庞大的装机容量及水库，也能对发电防洪起到积极的调节作用。

但马军也指出，梯级水电开发会造成生态影响，对目前已面临严峻形势的长江生物多样性造成非常大的压力。“这一部分的损失是比较大的……既然已经建成，我们就需要把它（白鹤滩）给用好，通过生态流量调节，减少缓解对生态的影响。”

不愿具名的环保人士受访时则说，水库可能导致地质灾害并诱发地震，提醒官方做进一步评估减少影响。

（记者是《联合早报》重庆特派员）