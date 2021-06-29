中国政情 中国九年来392省部级高干因贪腐被查 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄小芳 发布 / 2021年6月29日 5:00 AM 中共中央纪委副书记、中国国家监委副主任肖培，昨天在庆祝中共成立100周年活动新闻发布会上，首次披露自中共十八大以来累计的反腐数据。（中新社） 字体大小: 小 中 大 中国官方首次披露中共十八大以来针对省部级以上领导干部的反腐人数，共有392人被立案审查，总案件数量达380万5000件。受访学者认为，中国的反腐工作已迈入新阶段，下来的重点料将转向建立更完善的反腐制度，从“不敢腐”发展为“不愿腐”。中共中央纪律检查委员会副书记、中国国家监察委员会副主任肖培，昨天在庆祝中国共产党成立100周年活动第二场新闻发布会上公布这项消息时，强调全面从严治党是中共自十八大以来的鲜明特征，并肯定了这方面的工作取得“历史性、开创性成就”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国共产党成立100周年大会 中共中央纪律检查委员会 中国国家监察委员会 中共十八大 省部级领导干部腐败 杨荣文：“战狼”是西方标签 北京反驳可更优雅更有效 杨荣文：中国的发展或衰弱都会对外产生强大冲击