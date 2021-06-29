中国九年来392省部级高干因贪腐被查

中国官方首次披露中共十八大以来针对省部级以上领导干部的反腐人数，共有392人被立案审查，总案件数量达380万5000件。

受访学者认为，中国的反腐工作已迈入新阶段，下来的重点料将转向建立更完善的反腐制度，从“不敢腐”发展为“不愿腐”。

中共中央纪律检查委员会副书记、中国国家监察委员会副主任肖培，昨天在庆祝中国共产党成立100周年活动第二场新闻发布会上公布这项消息时，强调全面从严治党是中共自十八大以来的鲜明特征，并肯定了这方面的工作取得“历史性、开创性成就”。