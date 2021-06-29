曾在武汉病毒研究所工作 澳洲专家：冠病病毒很可能源自自然界 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月29日 5:00 AM 现在墨尔本彼得多哈堤傳染及免疫研究所任职的丹妮尔安德森，是唯一一名曾在武汉病毒研究所实验室工作过的外国科学家。（彭博社） 字体大小: 小 中 大 曾在中国武汉病毒研究所展开研究工作的澳大利亚病毒学家丹妮尔安德森（Danielle Anderson）认为，冠病病毒很可能源自自然界。首个已知病例在武汉市出现几周前，丹妮尔就在武汉病毒研究所的BSL-4（安全第四级）实验室里工作。这是中国大陆第一个P4实验室，用于处理地球上最致命的一些病原体。作为一名研究蝙蝠传播病毒的专家，她是唯一一名曾在该实验室做研究的外国科学家。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 武汉病毒研究所 病毒源头 澳大利亚病毒学家丹妮尔安德森（Danielle Anderson） “战狼”是西方标签 北京反驳可更优雅更有效 数百年来中国每场大变动 新加坡都卷入其中