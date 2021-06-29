曾在武汉病毒研究所工作 澳洲专家：冠病病毒很可能源自自然界

曾在中国武汉病毒研究所展开研究工作的澳大利亚病毒学家丹妮尔安德森（Danielle Anderson）认为，冠病病毒很可能源自自然界。

首个已知病例在武汉市出现几周前，丹妮尔就在武汉病毒研究所的BSL-4（安全第四级）实验室里工作。这是中国大陆第一个P4实验室，用于处理地球上最致命的一些病原体。作为一名研究蝙蝠传播病毒的专家，她是唯一一名曾在该实验室做研究的外国科学家。