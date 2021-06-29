台海局势 侯友宜强烈吁台入境普筛 陈时中：形成防疫疲乏不见得好 订户 来自 / 联合早报 文 / 庄慧良 发布 / 2021年6月29日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 有鉴于德尔塔变种毒株入侵台湾，过去多半“顺时中”的国民党籍新北市长侯友宜，这两天强烈呼吁中央政府作好入境普筛，但中央流行疫情指挥中心仅针对英国等七个国家进行入境普筛与集中隔离。指挥官陈时中解释，形成防疫疲乏不见得好。值得注意的是，亲绿的《美丽岛电子报》昨天公布未来可能参加2024年总统大选人士的民调，侯友宜以22.3%首度胜过民进党籍的副总统赖清德的21.8%，民众党主席、台北市长柯文哲以17.8%位居第三。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾冠病疫情 德尔塔变异毒株 陈时中 侯友宜 柯文哲 冠状病毒19 杨荣文：“战狼”是西方标签 北京反驳可更优雅更有效 杨荣文：中国的发展或衰弱都会对外产生强大冲击