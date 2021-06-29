侯友宜强烈吁台入境普筛 陈时中：形成防疫疲乏不见得好

有鉴于德尔塔变种毒株入侵台湾，过去多半“顺时中”的国民党籍新北市长侯友宜，这两天强烈呼吁中央政府作好入境普筛，但中央流行疫情指挥中心仅针对英国等七个国家进行入境普筛与集中隔离。指挥官陈时中解释，形成防疫疲乏不见得好。

值得注意的是，亲绿的《美丽岛电子报》昨天公布未来可能参加2024年总统大选人士的民调，侯友宜以22.3%首度胜过民进党籍的副总统赖清德的21.8%，民众党主席、台北市长柯文哲以17.8%位居第三。