戴庆成：《苹果》停刊后的港媒定位 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 发布 / 2021年6月29日 5:00 AM 香港一名女子24日用手机拍摄最后一期的《苹果日报》。（法新社） 字体大小: 小 中 大 1995年创刊的《苹果日报》，可说是一家令人又爱又恨的香港报纸，过去26年对香港以致两岸四地的传媒生态影响深远。由于创办人黎智英一直高调参与政治，该报上周迫于政治压力停刊后，有关传媒与政治之间应该保持什么关系的话题，连日来也引起许多人讨论。香港报业史可以说始于1840年代，当时正值鸦片战争后，一些西方传教士前赴香港，办报弘扬教义，但早期出版的都是英文报章。直到1853年《遐迩贯珍》创刊，才是香港第一份以中文为主的报刊。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国早点 苹果日报 黎智英 香港新闻自由 香港报业史 杨荣文：“战狼”是西方标签 北京反驳可更优雅更有效 杨荣文：中国的发展或衰弱都会对外产生强大冲击