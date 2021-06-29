戴庆成：《苹果》停刊后的港媒定位

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来自 / 联合早报

文 /
戴庆成

发布 / 2021年6月29日 5:00 AM

香港一名女子24日用手机拍摄最后一期的《苹果日报》。（法新社）
香港一名女子24日用手机拍摄最后一期的《苹果日报》。（法新社）

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1995年创刊的《苹果日报》，可说是一家令人又爱又恨的香港报纸，过去26年对香港以致两岸四地的传媒生态影响深远。由于创办人黎智英一直高调参与政治，该报上周迫于政治压力停刊后，有关传媒与政治之间应该保持什么关系的话题，连日来也引起许多人讨论。

香港报业史可以说始于1840年代，当时正值鸦片战争后，一些西方传教士前赴香港，办报弘扬教义，但早期出版的都是英文报章。直到1853年《遐迩贯珍》创刊，才是香港第一份以中文为主的报刊。

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