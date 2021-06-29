戴庆成：《苹果》停刊后的港媒定位

1995年创刊的《苹果日报》，可说是一家令人又爱又恨的香港报纸，过去26年对香港以致两岸四地的传媒生态影响深远。由于创办人黎智英一直高调参与政治，该报上周迫于政治压力停刊后，有关传媒与政治之间应该保持什么关系的话题，连日来也引起许多人讨论。

香港报业史可以说始于1840年代，当时正值鸦片战争后，一些西方传教士前赴香港，办报弘扬教义，但早期出版的都是英文报章。直到1853年《遐迩贯珍》创刊，才是香港第一份以中文为主的报刊。