美媒：去年在深圳涉争执致一人死亡 美国篮球运动员在中国被软禁八个月 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月30日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 美国职业篮球运动员杰夫·哈珀称，去年他在深圳与人发生争执导致一名男子死亡后，中国警方将他带走，但并没有正式逮捕他，而是将他关进一个房间里，一关就是八个月。哈珀（Jeff Harper）来自美国田纳西州怀特维尔，是一名独立职业篮球运动员，曾在12个国家打过球。他对《华尔街日报》说，他去年1月到深圳参赛期间，介入一对情侣的激烈争吵，当时为保护女子，他将当事男子推开。哈珀随后被警方带走，他后来得知，那次争执导致当事男子一度昏迷，最后不治死亡。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国人权 华尔街日报 美国职业篮球运动员 杰夫·哈珀 指定居所监视居住 虐待 成都灯笼型博物馆 就中国对葡萄酒征进口税 澳洲向世贸组织申诉