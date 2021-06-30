美媒：去年在深圳涉争执致一人死亡 美国篮球运动员在中国被软禁八个月

美国职业篮球运动员杰夫·哈珀称，去年他在深圳与人发生争执导致一名男子死亡后，中国警方将他带走，但并没有正式逮捕他，而是将他关进一个房间里，一关就是八个月。

哈珀（Jeff Harper）来自美国田纳西州怀特维尔，是一名独立职业篮球运动员，曾在12个国家打过球。他对《华尔街日报》说，他去年1月到深圳参赛期间，介入一对情侣的激烈争吵，当时为保护女子，他将当事男子推开。哈珀随后被警方带走，他后来得知，那次争执导致当事男子一度昏迷，最后不治死亡。