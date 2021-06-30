杨丹旭：百年党庆很神秘 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨丹旭 发布 / 2021年6月30日 5:00 AM 外媒本月19日在北京街头拍到直升机在空中组成“100”字样的编队飞过。（法新社） 字体大小: 小 中 大 明天就是中共百年党庆“正日”，好些外媒同行这几天都很焦虑，四处打听当天到底会发生什么事？每逢重大活动，记者都希望能尽早知道活动流程，以便协调工作，为当天可能发生的各种情况做好充分预案。可在中国，每次遇上重大活动，要提前做好安排和部署谈何容易。虽然官方今年3月就召开发布会，介绍中共建党100周年各项纪念活动。眼看到了6月下旬，“七一”越来越近，中共百年党庆最重要的几项活动什么时候举行、会以哪种形式登场，大家还是一头雾水。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中共建党100周年 中共建党百年 中国政治 天安门 成都灯笼型博物馆 就中国对葡萄酒征进口税 澳洲向世贸组织申诉