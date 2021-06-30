杨丹旭：百年党庆很神秘

明天就是中共百年党庆“正日”，好些外媒同行这几天都很焦虑，四处打听当天到底会发生什么事？

每逢重大活动，记者都希望能尽早知道活动流程，以便协调工作，为当天可能发生的各种情况做好充分预案。可在中国，每次遇上重大活动，要提前做好安排和部署谈何容易。

虽然官方今年3月就召开发布会，介绍中共建党100周年各项纪念活动。眼看到了6月下旬，“七一”越来越近，中共百年党庆最重要的几项活动什么时候举行、会以哪种形式登场，大家还是一头雾水。