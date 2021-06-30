料8月赴美履新 中国央行副行长李波被提名IMF副总裁

中国人民银行副行长李波被提名出任国际货币基金组织（IMF）副总裁一职，预计今年8月将赴美国履新，成为史上第三位中国籍IMF副总裁。这也是调离重庆仅三个月后，这名重庆前副市长二度出现职位变动。

据IMF官网发布的新闻稿，保加利亚籍的IMF总裁格奥尔基耶娃于美国华盛顿时间周一（28日）宣布上述提名，让李波接替五年任期届满的张涛。李波的任期将于张涛8月22日卸任隔天起生效。

格奥尔基耶娃在声明中称，李波在中央银行和法律方面拥有丰富经验，曾在国有商业银行改革、反洗钱立法、宏观审慎政策框架构建等改革和政策的设计、实施中发挥积极作用。

根据IMF规程，由总裁提名的副总裁人选，还须经过IMF执行董事会批准。这项人事任命一旦批准，李波将成为IMF的四位副总裁之一。IMF传统的最高管理层模式为“一正三副”，但2011年7月增设第四个副总裁职位、迎来首位中国籍高管朱民后，这项66年的惯例也随之打破。

下个月49岁的李波是重庆荣昌人，也是一名美国归侨，拥有斯坦福大学经济学博士和哈佛大学法律博士学位，曾在纽约达维律师事务所担任专职律师。他2004年回返中国后进入央行工作长达14年，期间担任包括货币政策司司长等高级职务，直到2018年8月出任中国侨联副主席，晋升为副部级官员。

李波前年9月空降重庆出任副市长，分管金融发展和监管、对外贸易和吸引外资，以及中新（重庆）战略性互联互通示范项目等工作。在渝担任金融副市长一年半后，李波于今年3月底请辞，隔月重返央行担任副行长，央行“领导栏目”随即呈“一正七副”格局，不同于以往常见的“一正五副”。当时有分析认为，李波极可能在央行短暂过渡后赴IMF履职。

与前两任中国籍IMF副总裁背景经历高度相似

李波与前两任中国籍IMF副总裁的背景经历高度相似，不仅具备海外学习背景，以及国际金融机构工作经验，也有国际视野，对宏观政策、国际经济、政策制定等方向有研究。朱民和张涛赴任IMF副总裁前，也都曾先被提拔为中国人民银行副行长。

重庆大学经济学教授兼宁波诺丁汉大学讲座教授姚树洁接受《联合早报》采访时说，中国作为世界第二大经济体，派高级管理人员到国际组织任职近年形成趋势。李波属科班出身，对中央和地方经济金融有较深了解，外语能力强且履历丰富，“到IMF当副总裁也是一个比较好的人选”。中国目前是IMF第三大股东，排名仅次于美国和日本。

李波出任IMF副总裁后分管的领域，官方尚未披露。前两任中国籍IMF副总裁负责的工作则相差无几，分管约90国IMF业务；与反洗钱、气候变化有关的政策问题，以及金融科技等。

作为重庆的金融副市长，李波任上曾推动重庆建设金融中心、发展绿色金融、扩大金融对外开放等，引发部分舆论预期其履新IMF副总裁，将对重庆持续推动金融发展带来利好。

姚树洁分析，李波主要职责将是协助IMF总裁管理全球金融稳定，以及欠发达国家金融债务，IMF对中国省市金融发展难以发挥影响力，“不认为有多大利好，他的职责跟重庆没有直接关系”。

（记者是《联合早报》重庆特派员）