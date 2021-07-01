王毅：多边主义不能成为推行单边行径包装

中国国务委员兼外长王毅在二十国集团（G20）外长会议上不点名批评美国，同时也呼吁G20应带头践行真正的多边主义。学者认为，王毅在会上暗讽美国，明显表态反对美国拉帮结伙与中国脱钩。

中国国务委员兼外长王毅在二十国集团（G20）外长会议上不点名批评美国，指出多边主义不是冠冕堂皇的口号，更不能成为推行单边行径的包装。他同时也呼吁G20应带头践行真正的多边主义，在会上与美国隔空交锋意味浓厚。

受访学者认为，拜登政府上台以来打着多边主义旗帜主要致力于团结盟友，通过多边机制推动对付中国等地缘政治战略目标。王毅在会上暗讽美国，明显表态反对美国拉帮结伙与中国脱钩。

王毅前天在北京以视频方式出席G20外长会议。他呼吁G20以身作则，带头践行真正的多边主义，坚持开放包容、反对封闭排他；坚持合作共赢，反对零和博弈，“多边主义不是冠冕堂皇的口号，更不能成为推行单边行径的包装。”

针对世界经济复苏，王毅说，G20要坚定不移建设开放型世界经济，维护全球产业链供应链安全稳定，防止国际市场碎片化、合作机制政治化、规则标准意识形态化。

美国国务卿布林肯在会上表示，美国全力支持多边机构抗击冠病疫情的努力。王毅则呼吁有能力的国家避免限制疫苗出口或超量囤积，为消除“免疫鸿沟”作出应有贡献。他并透露，中国迄今已向近100个国家提供超过4.5亿剂冠病疫苗。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》采访时说，美国强调的多边主义主要涵盖美国的盟友，七国集团（G7）和北约近期发表针对中国的公报，也引发中国警惕。“给中国一种印象，现在美国在下功夫利用他具有影响力的一些多边机制，推行美国地缘政治战略上的一些目标，包括对付中国。”

学者：中美对多边主义 形式与内容有很大分歧

中国人民大学国际关系学院副教授成晓河受访时则说，中美目前对多边主义从形式到内容存在很大的分歧；中国认为多边主义应包容和广泛，旨在通过合作共同解决全球问题。

“（王毅）认为它（美国的多边主义）实际上是一个假的多边主义……从中国观察美国拜登政府上台执政以来的所作所为，显然美国的多边主义不符合中国多边主义的基本分析框架，所以才说出这样的话，是对美国式多边主义的一种批评。”

王毅当天仅以视频方式与会，并未亲临意大利会议现场与美日英法德印等国外长同台，之前据传可能在会议场边与布林肯的会晤并没出现，引发舆论高度关注。尽管可能与中共建党百年纪念日有关，但也有分析认为王毅此举是有意避开布林肯，显示中美近期紧张关系尚未出现转圜局面。

分析：中美已从双边较量升级到集团较量

李明江认为，王毅此举可能意在释出不接受西方以两手方式与中国打交道的信号，抱团对付中国的同时，又期望用G20机制搞多边合作。

不愿具名的北京分析人士受访时则说，目前中美已从原先主要双边之间的较量，升级到集团之间的较量，“拉帮结伙是目前中美之间角力非常重要的方面……这个演变还在进行中，还没有完结。过程中中美都在谋求更多的朋友，减少更多的敌人。”

该人士说，鉴于中美当前紧张且竞争对立的关系，两国可能都判断目前尚无见面的良好契机，“即使见了面，恐怕也谈不出什么结果。”

李明江认为，中美目前并无实质性的政策内容可以坐下来商谈，预计两国可能须先安排元首举行面对面高峰会议重启关系，为双边关系提供方略上的指引。

（记者是《联合早报》重庆特派员）