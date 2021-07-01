林郑：若无国安法 香港根本无法控制疫情

（香港综合讯）《香港国安法》实施一周年，香港行政长官林郑月娥认同国安法犹如特区的“定海神针”，强调如果没有国安法，香港根本无法控制疫情。

林郑月娥接受《东周刊》采访时指出，国安立法这样重大的决定，不可能是香港提出，而是由中央政府主导，行政长官参与其中。中央政府看到当时的情况有风险，甚至如有些人所说，已经到了“忍无可忍”的地步。

立法过程高度机密中进行

她说，香港经历2019年下半年至2020年第一季的动乱，加上冠病疫情出现，抗疫受到黑暴影响，立法会也陷于混乱，所以中央政府果断出手，为香港解决了一个最大的问题。

林郑称，整个立法过程是在高度机密中进行，参与国安立法的香港官员不足10人，她自己当时也要亲手打文件，防止机密外泄。

去年6月30日，林郑月娥宣布《香港国安法》从当晚11时起在香港实施，至今正好实施一周年。数据显示，港府一年来根据国安法逮捕了117人，起诉60多人，其中大部分是民主派政治人物、记者和学生。

李家超：国安教育要主动积极推动

新任政务司司长李家超前天接受中国中央电视台采访时称，国安法实施一年以来，香港社会趋于稳定，百姓生活回归常态，完善香港选举制度条例不久前通过，更令香港的未来充满希望。他说，中央政府施展治港“组合拳”维护香港繁荣稳定，但依旧要防范安全风险，加强国家安全教育，树立正确的国家安全观。

李家超称，安全风险一直存在，外部势力仍然等待机会来搞破坏，特别是现在很多国家因为担心中国的强大与和平崛起，图谋在各方面加以攻击，“这个风险要盯住”。另外在情报方面，香港整个监察系统都要加强，还要加强国家安全教育。

他说，国家安全教育是一个持续而且长远的事业，在国安法实施之前，香港民众的国家意识薄弱，国家安全意识更薄弱。因此，国家安全教育要主动、积极，以这两个态度去推动国安教育，“是非常乐观的”。