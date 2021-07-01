李显龙总理发函贺中共建党百年

订户

来自 / 联合早报

文 /
​​​​​​​陈婧

发布 / 2021年7月1日 5:00 AM

李显龙总理以人民行动党秘书长身份，向中共总书记习近平发出贺函，为中共建党100周年，致以最热烈的祝贺。（人民行动党总部提供）
李显龙总理以人民行动党秘书长身份，向中共总书记习近平发出贺函，为中共建党100周年，致以最热烈的祝贺。（人民行动党总部提供）

字体大小:

新加坡总理李显龙致函中国共产党总书记习近平，祝贺中共建党100周年，并表示有信心新中两国关系将不断加强深化。

李总理是以新加坡人民行动党秘书长身份发出贺函给习近平，为中共建党100周年，致以最热烈的祝贺。

李总理指出，在过去100年世界经历巨大而迅速改变的背景下，中共带领中国克服了诸多国内外的挑战，并引导中国走上和平与繁荣的道路。在中共领导下，中国的发展突飞猛进，让无数中国人民的生活水平得以提升。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容