李显龙总理发函贺中共建党百年 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈婧 发布 / 2021年7月1日 5:00 AM 李显龙总理以人民行动党秘书长身份，向中共总书记习近平发出贺函，为中共建党100周年，致以最热烈的祝贺。（人民行动党总部提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡总理李显龙致函中国共产党总书记习近平，祝贺中共建党100周年，并表示有信心新中两国关系将不断加强深化。李总理是以新加坡人民行动党秘书长身份发出贺函给习近平，为中共建党100周年，致以最热烈的祝贺。李总理指出，在过去100年世界经历巨大而迅速改变的背景下，中共带领中国克服了诸多国内外的挑战，并引导中国走上和平与繁荣的道路。在中共领导下，中国的发展突飞猛进，让无数中国人民的生活水平得以提升。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中共建党百年 李显龙 习近平 贺函 新中关系 《信报》引述消息：港澳本月中或恢复有限度通关 人权观察： 中国政府在澳洲监控留学生