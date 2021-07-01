李显龙总理发函贺中共建党百年

新加坡总理李显龙致函中国共产党总书记习近平，祝贺中共建党100周年，并表示有信心新中两国关系将不断加强深化。

李总理是以新加坡人民行动党秘书长身份发出贺函给习近平，为中共建党100周年，致以最热烈的祝贺。

李总理指出，在过去100年世界经历巨大而迅速改变的背景下，中共带领中国克服了诸多国内外的挑战，并引导中国走上和平与繁荣的道路。在中共领导下，中国的发展突飞猛进，让无数中国人民的生活水平得以提升。