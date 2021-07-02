建党百年庆典 习近平称颂中共全面建成小康社会

在阐述中共1921年建党后的百年历程时，中共总书记习近平指出，中共建党百年归结起来就是一个主题——实现中华民族伟大复兴。他也说，中国不容任何外来势力欺负、压迫、奴役，谁妄想这样，“必将头破血流”。

中共总书记习近平昨天（7月1日）在庆祝中共建党100周年大会上，高调称颂实现全面建成小康社会等中共历史功绩，但他没有提及包括文革在内的历史错误及教训。

这场备受瞩目的讲话中，习近平也以妄想欺负中国的外部势力“必将头破血流”，向阻碍中华民族伟大复兴者发出强烈警告。

这是中共首次在天安门广场举行党庆大会。习近平在65分钟的讲话中，首先向7万多名与会者宣告实现了第一个百年奋斗目标，即全面建成小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题。

他随后阐述中共在1921年建党后的百年历程，并以史为鉴展望未来。

习近平指出，中共建党百年归结起来就是一个主题——实现中华民族伟大复兴。他回顾中共带领中国人民，创造新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放和社会主义现代化建设，以及2012年中共十八以来新时代中国特色社会主义的成就。

前两者是毛泽东领导下取得的成就，第三个是邓小平领导时代的建树，最后一个是习近平领导下创造的成就。

习近平宣告：“中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。”

以称颂为主基调的历史阐述，没有提及包括文革在内的历次政治运动，通篇讲话中也没有出现“错误”“曲折”“弯路”等字眼。

相较之下，中共前总书记胡锦涛10年前在庆祝建党90周年大会上，用较显著篇幅提到中共曾经犯过错误甚至遇到严重挫折，释放不走回头路的信号。

外界注意到，文革等历史在官方今年配合建党百年对中共历史的论述中被淡化。

对此，中央党史和文献研究院第六研究部副主任张士义上周受访时解释：“主要是让大家多看些积极的东西，不是说历史没有了，而是要从历史中汲取一些智慧、力量，更好地往前走。”

习近平在展望未来时强调，必须坚持中共领导，“办好中国的事情，关键在党”。他表明，中共“从来不代表任何利益集团、任何权势团体、任何特权阶层的利益”。

在提出“不断推动构建人类命运共同体”的展望时，习近平不点名喊话美国，强势回应中国当前面对的外部压力。他表明，中共将不搞对抗、封闭、零和博弈，反对霸权主义和强权政治”。

习近平说：“中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民，过去没有，现在没有，将来也不会有。同时，中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们，谁妄想这样干，必将在14亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流！”

英国伦敦大学亚非学院中国研究院院长曾锐生接受《联合早报》访问时分析，习近平的讲话释放简单明了的信号，“给中国应得的尊重，在习近平的领导下，中国不会走回头路，你只能适应和接受，否则只是在找麻烦”。

习近平讲话让现场多次爆发经久不息的掌声和欢呼，并在社交媒体点燃中国民众情绪，“#谁妄想欺负中国必将碰得头破血流#”登上微博热搜榜，截至昨晚10时，阅读超过10亿次、讨论近60万条。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院东亚国际关系助理教授柳庸煜（Ryu Yongwook）受访时解读，习近平讲话的主要对象是国内受众，传达了“中国是社会主义国家、中国的成功中共扮演关键角色、中国在中共领导下正走在伟大复兴的道路上，并且无人能挡”的信号。

这场精心编排的庆祝大会不包括阅兵，但有数十架军机飞越天安门上空，现场气氛热烈，大量细节安排紧扣“100周年”主题，例如鸣响100响礼炮、伫立100面红旗等。

虽然规模不及两年前庆祝中共建国70周年大会，但分析人士认为，这并非中共担忧对外造成负面观感。曾锐生说：“习近平果敢的讲话，可能比活动规模本身更有影响力，他不会犹豫要告诉世界该怎么做。”

（记者是《联合早报》北京特派员）

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