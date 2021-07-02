中国政情 江泽民朱镕基未现身中共百年庆典 分析：或因健康原因 订户 来自 / 联合早报 文 / 于泽远 发布 / 2021年7月2日 5:00 AM 昨天在北京天安门城楼出席中共建党100周年活动的现任与退休领导人包括：原中国全国政协主席贾庆林（左起）、原全国人大常委会委员长吴邦国、中国国家副主席王岐山、中共中央纪委书记赵乐际、全国政协主席汪洋、中国总理李克强、中共总书记习近平、原中共总书记胡锦涛、全国人大常委会委员长栗战书、中共中央书记处书记王沪宁、中国副总理韩正、原全国政协主席李瑞环、原总理温家宝。（法新社） 字体大小: 小 中 大 有关人士指出，习近平2012年接任中共最高人后，退休元老在政坛的影响力明显减弱。如今，前领导人出席重大活动，主要是一种礼节安排，已不具备更多的政治含义。因此，无论前领导人是否亮相，对政坛都没有大的影响。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中共建党100周年 天安门城楼 习近平 胡锦涛 温家宝 江泽民 朱镕基 美媒：甘肃建119个导弹发射井 或使美国在东风-41射程之内 约15家公司因迟发业绩被港交所暂停交易