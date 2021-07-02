江泽民朱镕基未现身中共百年庆典 分析：或因健康原因

有关人士指出，习近平2012年接任中共最高人后，退休元老在政坛的影响力明显减弱。如今，前领导人出席重大活动，主要是一种礼节安排，已不具备更多的政治含义。因此，无论前领导人是否亮相，对政坛都没有大的影响。

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