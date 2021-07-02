“我就是又红又专” 成时下中国青年对中共认同

“前几年说人‘又红又专’好像是种嘲讽，但现在我们可以自信地承认：我就是又红又专。”

在7月1日前夕特地从四川赶到上海，参观中共第一次全国代表大会会址纪念馆这个“红色地标”的大学研究生杨浩（化名），代表了不少中国年轻人对中共的看法。

党龄已有五年的杨浩接受《联合早报》访问时说，近年来中国加速崛起，与中共领导分不开。这名戴着党徽前来“打卡”的25岁男生，也为自己的党员身份自豪：“入党的时候没想过以后会不会当公务员，但党员就是一种身份象征，代表你的表现受到老师和同学的肯定。”