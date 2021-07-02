中国政情 “我就是又红又专” 成时下中国青年对中共认同 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈婧 发布 / 2021年7月2日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 “前几年说人‘又红又专’好像是种嘲讽，但现在我们可以自信地承认：我就是又红又专。”在7月1日前夕特地从四川赶到上海，参观中共第一次全国代表大会会址纪念馆这个“红色地标”的大学研究生杨浩（化名），代表了不少中国年轻人对中共的看法。党龄已有五年的杨浩接受《联合早报》访问时说，近年来中国加速崛起，与中共领导分不开。这名戴着党徽前来“打卡”的25岁男生，也为自己的党员身份自豪：“入党的时候没想过以后会不会当公务员，但党员就是一种身份象征，代表你的表现受到老师和同学的肯定。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中共建党100周年 年轻人 又红又专 习近平 网民 美媒：甘肃建119个导弹发射井 或使美国在东风-41射程之内 约15家公司因迟发业绩被港交所暂停交易