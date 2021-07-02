台海局势 民调：台湾人对中共感觉温度 平均仅32.21度“接近冰点” 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月2日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中共建党百年党庆之际，台湾民意基金会昨天（7月1日）发布民调称，若用0到100度来表示对政党的好感与反感，0度最反感，100度最好感，台湾人对中国共产党的感觉温度平均仅32.21度，“是一种非常寒冷、接近冰点的温度”。台湾民意基金会的政治色彩偏绿。据联合新闻网报道，该民调机构发布民调显示，在台湾人对中共的感觉温度调查中，47%对中国共产党的感觉温度低于50度，10.1%高于50度，31.9%既无好感也无反感，11.1%不知道、拒答，平均温度32.21度。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中共建党100周年 台湾 民意 台湾民意基金会 国民党 游盈隆 美媒：甘肃建119个导弹发射井 或使美国在东风-41射程之内 约15家公司因迟发业绩被港交所暂停交易