民调：台湾人对中共感觉温度 平均仅32.21度“接近冰点”

中共建党百年党庆之际，台湾民意基金会昨天（7月1日）发布民调称，若用0到100度来表示对政党的好感与反感，0度最反感，100度最好感，台湾人对中国共产党的感觉温度平均仅32.21度，“是一种非常寒冷、接近冰点的温度”。

台湾民意基金会的政治色彩偏绿。据联合新闻网报道，该民调机构发布民调显示，在台湾人对中共的感觉温度调查中，47%对中国共产党的感觉温度低于50度，10.1%高于50度，31.9%既无好感也无反感，11.1%不知道、拒答，平均温度32.21度。