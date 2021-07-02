香港近18年来首次 七一没出现大示威游行

港警方以防疫为由，禁止多个泛民团体在七一举办游行及集会。不过，在昨天凌晨约两点钟，礼宾府附近被投掷多瓶易燃物，引起火警。港府全日部署大量警力在湾仔、铜锣湾及旺角一带戒备，以防示威冲击卷土重来。

昨天（7月1日）是中国共产党成立100周年，也是香港回归24周年。在《香港国安法》施行的背景下，香港近18年来首次在七一当天没有出现大规模示威活动。

自从2003年泛民发起50万人上街游行反对23条立法后，过去18年来的每年7月1月，泛民都会发起大规模游行示威。但警方今年以防疫为由，禁止多个泛民团体在七一举办游行及集会。

不过，在昨天凌晨约两点钟，礼宾府近下亚厘毕道斜坡被投掷多瓶易燃物，包括边炉气及白电油，引起火警。火警随即被扑熄，无人受伤。爆炸品处理人员及消防员到场处理。

据香港媒体报道，一名男子昨晚约10时在铜锣湾崇光百货外用刀袭击警员后，自插心口，被制服后送院不治。

港府也对昨天的保安工作保持高度戒备，全日部署大量警力在湾仔、铜锣湾及旺角一带戒备，以防备示威冲击卷土重来。

据港媒昨天报道，警务处处长萧泽颐透露，在港岛部署了逾2000警力。此前有媒体引述消息人士称，警方计划部署逾万警力，从早到晚巡逻。

临近中午，警方引用《公安条例》，封闭示威者的热门聚集地——铜锣湾维园部分地方。港岛总区高级警司（行动）廖珈奇解释，警方留意到有人在网上呼吁到维园参与已被禁止的集会，考虑到安全风险，故决定引用《公安条例》封闭维园指定地点。

警方下午也在铜锣湾一带加强截查，搜查部分人的随身物品，以及阻止一些泛民政团摆设街站。

港多处都有庆祝活动

另一边厢，昨天除了是香港回归24周年，也是中国共产党建党100周年，香港多处都有活动，庆祝中国共产党成立100周年及香港回归24周年。

其中，港府一如既往，昨早在湾仔会议展览中心举行升旗仪式及酒会。署理行政长官李家超在酒会致词时指出，香港顺利回归是中国共产党百年伟业的重要部分；而《香港国安法》实施后，香港社会恢复稳定，有条件从谷底反弹。

他说：“事实证明，只要全面准确落实一国两制方针，坚守一国之本、善用两制之利，香港必然可以稳步前进。”

香港特首林郑月娥到北京出席中共建党100周年庆祝大会，署理特首李家超（右）与香港中联办副主任陈冬昨天在香港特区成立24周年酒会上相互祝酒。 （中新社）

刘兆佳：民众求稳令大型抗争难以发动

中共总书记习近平昨天在北京表示，要全面准确贯彻“一国两制”“港人治港”“澳人治澳”、高度自治的方针，落实中央对香港、澳门特别行政区全面管治权，落实特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，维护国家主权、安全、发展利益，维护特别行政区社会大局稳定，保持香港、澳门长期繁荣稳定。

全国港澳研究会副会长刘兆佳接受《联合早报》访问时认为，香港昨天没有出现大规模示威活动，是因为警方强力严正执法，民众渴求稳定，令大型抗争行动难以发动。他相信，未来香港局势会大体保持平稳，部分市民的消极不合作行为仍然会存在，但不会成为气候。

刘兆佳也认为，习近平昨天的讲话反映北京认为外部势力对香港国家安全风险的影响仍然存在，未来要加强应对。他预料《香港国安法》订立后，香港社会的“建设工程”远远未完成，预料至少未来两年，主调是政治肃清行动，遍及司法、社会、文化、思想、教育、媒体等方面。