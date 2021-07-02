美媒：甘肃建119个导弹发射井 或使美国在东风-41射程之内

美媒引述研究人员称，中国甘肃玉门附近沙漠地区有119个几乎一模一样的建筑工地，其特征与中国现有核弹头弹道导弹发射设施相似，有可能使美国大陆处于射程之内。

据《华盛顿邮报》报道，美国詹姆斯·马丁不扩散研究中心获得的卫星图像显示了这些建筑工地的信息。

该研究中心东亚不扩散项目主任刘易斯认为，这些发射井可能是为东风-41洲际弹道导弹设计的，东风-41可以携带多枚弹头，能够打到9300英里远目标。