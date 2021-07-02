美媒：甘肃建119个导弹发射井 或使美国在东风-41射程之内 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月2日 5:00 AM 美媒引述研究人员称，中国甘肃玉门附近沙漠地区有119个几乎一模一样的建筑工地，可能是为东风-41洲际弹道导弹设计的。图为2019年中国国庆典礼上的东风-41导弹。（路透社档案照） 字体大小: 小 中 大 美媒引述研究人员称，中国甘肃玉门附近沙漠地区有119个几乎一模一样的建筑工地，其特征与中国现有核弹头弹道导弹发射设施相似，有可能使美国大陆处于射程之内。据《华盛顿邮报》报道，美国詹姆斯·马丁不扩散研究中心获得的卫星图像显示了这些建筑工地的信息。该研究中心东亚不扩散项目主任刘易斯认为，这些发射井可能是为东风-41洲际弹道导弹设计的，东风-41可以携带多枚弹头，能够打到9300英里远目标。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 甘肃 核弹头 台湾拟于本月12日解封 约15家公司因迟发业绩被港交所暂停交易