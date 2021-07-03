中国西北沙漠疑大规模建导弹发射井 美国吁中方接触 减少军备竞赛风险

美国国务院发言人普莱斯在例行记者会上说：“我们鼓励北京与我们接触，采取切实措施，减少军备竞赛造成不稳定的风险。”不过，受访军事专家认为，中国在一处大规模建造导弹发射井的可能性几乎为零。

中国疑似开始在西北沙漠地带建造近120个新的洲际导弹发射井，以加大对西太平洋美军的核威慑，引发美国警惕。美国国务院表示，中国迅速增强其核力量令人担忧，呼吁北京与华盛顿接触，以减少破坏稳定的军备竞赛风险。

受访军事专家认为，中国在一处大规模建造导弹发射井的可能性几乎为零，解放军目前已具备机动发射能力，无须依托阵地发射新型导弹，上述消息意在炒作中国军事威胁论。

据《华盛顿邮报》周四（1日）报道，詹姆斯·马丁不扩散研究中心获得的卫星图像显示，中国甘肃玉门西部和西南部两处沙漠地区，有119个几乎一模一样的建筑工地，其特征与中国现有核弹头弹道导弹发射设施相似。

该研究中心东亚不扩散项目主任刘易斯认为，这些发射井可能是为东风-41洲际弹道导弹设计。东风-41可携带多枚弹头，能攻击9300英里的目标，射程涵盖美国本土。刘易斯并形容这种大规模建造“令人难以置信”，是为加强中国核威慑的可信度而做的重大努力。

美国国务院发言人普莱斯同日在例行记者会上回应称，有关报道表明中国核武库将增长得更快，可能高于此前预期的水平，似乎偏离几十年来以最低威慑为基础的核战略。这样的增长令人担忧，也让人对中国的意图产生疑问。

他说：“我们鼓励北京与我们接触，采取切实措施，减少军备竞赛造成不稳定的风险。”

中国军事评论员：这是谣言 为炒作中国军事威胁论

中共总书记习近平前天在建党百年庆典上发表讲话，并宣示解决台湾问题的决心。普莱斯表示，美国国务院已注意到习近平的讲话，但“不打算评论具体细节”。

中国军事评论员宋忠平向《联合早报》分析，中国在一个区域集中建设百余个导弹发射井并不现实，也没必要。固定式发射井是冷战时期的产物，并非先进技术，不仅建造周期长，而且耗费巨大财力人力，发射井本身抗毁伤能力还非常弱，即便美俄也不会建新型发射井。

他说，解放军目前有三位一体的战略核力量，能通过陆基、潜艇等机动方式发射导弹。“这（中国建发射井）是一个谣言，不存在这种可能……完全为了炒作中国军事威胁论。”

专家：中美走向军备竞赛 趋势越来越明显

对于中美是否将走向军备竞赛，宋忠平认为，美国已在对中俄发动涉及常规武器、核武、太空等方面的军备竞赛，“这种趋势已经越来越明显”。

中国外交学院战略与和平研究中心主任苏浩受访时则说，不同于历史上英德、美苏等对等大国的军备竞赛，中国目前的军事准备只为确保有能力掌控台海和南中国海局势，而非通过军事竞赛压制对手。

“中国不是有意要与美国搞军备竞赛，尤其核军备竞赛，中国没有这种意图。”

苏浩说，尽管习近平前天讲话对台部分并无新意，但美国目前想通过台湾问题压制中国大陆，台海局势预计将维持高度紧张。

（记者是《联合早报》重庆特派员）