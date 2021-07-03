香港政情 香港男子刺伤警察后自杀社会哗然 学者：港府应尽快推出惠民政策降低民怨 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 发布 / 2021年7月3日 5:00 AM 一名男子前晚在铜锣湾崇光百货附近刀刺警员再自杀，大批警员到现场调查。（路透社） 字体大小: 小 中 大 近两年香港社会怨气日深，前天（7月1日）更发生九七回归后首起市民刺伤警察后自杀事件，引起社会哗然。受访学者认为，特区政府应尽快推出惠民政策，降低民怨。前天是香港回归中国大陆24周年，一名男子晚上在铜锣湾崇光百货大楼门外突然刺伤一名警员，之后以刀刺胸自杀身亡。据了解，这名50岁的男子梁健辉是采购员，与家人居住在新蒲岗一幢唐楼，未婚，也无精神病及定罪记录。警方在其寓所搜获不少与反修例运动有关的材料，相信疑凶是阅读了有关资料后部署袭警。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港社会 袭警 香港国安法 独狼恐袭 反驳民进党对中共建党百年声明 国台办发言人狠批该党施政无能 中共建党百年文艺演出《伟大征程》将拍成电影