香港男子刺伤警察后自杀社会哗然 学者：港府应尽快推出惠民政策降低民怨

近两年香港社会怨气日深，前天（7月1日）更发生九七回归后首起市民刺伤警察后自杀事件，引起社会哗然。受访学者认为，特区政府应尽快推出惠民政策，降低民怨。

前天是香港回归中国大陆24周年，一名男子晚上在铜锣湾崇光百货大楼门外突然刺伤一名警员，之后以刀刺胸自杀身亡。据了解，这名50岁的男子梁健辉是采购员，与家人居住在新蒲岗一幢唐楼，未婚，也无精神病及定罪记录。警方在其寓所搜获不少与反修例运动有关的材料，相信疑凶是阅读了有关资料后部署袭警。