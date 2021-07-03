中日关系 与七七事变同日被指“辱华”“挑衅” 索尼宣布7月7日发布新产品 引发中国网民讨伐声浪 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄小芳 发布 / 2021年7月3日 5:00 AM 索尼宣布7月7日发布新产品，由于与七七事变“撞期”，引起中国网民讨伐声浪，索尼已删文道歉。（微博） 字体大小: 小 中 大 日本科技公司索尼在中共建党百年前夕宣布于7月7日发布新产品，由于与七七事变“撞期”，引起中国网民强烈的讨伐声浪。“索尼中国致歉”的微博热搜词，短短两天内阅读量突破7586万次。索尼在6月30日晚上10时，在微博宣布新相机的发布日期，贴文写道“2021.7.7 22:00 新机将至，敬请期待”。这个简短贴文不到一小时就引来网民批评。不少网民提出，作为日本公司的索尼选择在七七事变周年发布新品，不仅日期时间相同，还在中共建党百年前一晚公布，是刻意“辱华”和“挑衅”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 索尼公司 七七事变 中国民族主义情绪 中共建党100周年 反驳民进党对中共建党百年声明 国台办发言人狠批该党施政无能 中共建党百年文艺演出《伟大征程》将拍成电影