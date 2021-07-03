与七七事变同日被指“辱华”“挑衅” 索尼宣布7月7日发布新产品 引发中国网民讨伐声浪

日本科技公司索尼在中共建党百年前夕宣布于7月7日发布新产品，由于与七七事变“撞期”，引起中国网民强烈的讨伐声浪。“索尼中国致歉”的微博热搜词，短短两天内阅读量突破7586万次。

索尼在6月30日晚上10时，在微博宣布新相机的发布日期，贴文写道“2021.7.7 22:00 新机将至，敬请期待”。这个简短贴文不到一小时就引来网民批评。不少网民提出，作为日本公司的索尼选择在七七事变周年发布新品，不仅日期时间相同，还在中共建党百年前一晚公布，是刻意“辱华”和“挑衅”。