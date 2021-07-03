41人筛检呈阳性反应 台北环南市场紧急关闭三天消毒

行政院长苏贞昌下令中央流行疫情指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中等人亲赴现场处理，决定与台北市成立联合指挥所尽速解决问题。

台北市冠病疫情正呈下降趋势，环南市场却传出有41人筛检呈阳性反应。行政院长苏贞昌昨天（7月2日）下令中央流行疫情指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中等人亲赴现场处理，决定与台北市成立联合指挥所尽速解决问题。

同时夹在绿营大阵仗人马的亲绿无党籍立委林昶佐，突然发言责难台北市长柯文哲，被环南市场自治会会长林胜东当场怒呛“从以前到现在有为万华发言吗？”令林昶佐颜面尽失。林胜东傍晚发表声明，他们不求富贵但求温饱，期待诸位大官集中全力解决疫情。

指挥中心昨天公布新增57起本土确诊病例、15例死亡。前天环南市场的大型筛检中发现41例阳性个案，并未包含在上述统计数字中；相关的筛检昨天仍持续进行中。

苏贞昌昨天在行政院召开防疫应变会议，请陈时中落实执行市场专案，并立即前往现场掌握相关状况。

经济部长王美花、农业委员会主任委员陈吉仲与卫福部附属医疗及社会福利机构管理会执行长王必胜，随同前往环南市场协助相关工作。

陈时中昨天在现场与柯文哲以礼相待。陈致词表示，已跟台北市进行相关联系，要成立联合指挥所，并紧急宣布环南市场封闭三天以全面清洁消毒，要求环南市场相关活动人员，暂勿移动，希望完成所有确诊者疫调。

柯文哲说，昨天聚合酶链式反应（PCR）拭子检测有41人阳性，但环南摊商只有12人，很多都是捆工等周边工作人员，年青且无症状。所以他采用焦土战术关门打狗，不过现在看起来附近社区可能也需要扩大普筛。

站在陈吉仲和陈时中之间的林昶佐则直陈，联合指挥所进驻已经慢了，他不是很同意柯的说法，一开始说来往人员复杂没办法筛检，现在不是PCR筛检了吗？很多工作一个月前就可以做。

林昶佐语未毕，站在另一边的林胜东一把抢过柯手中的麦克风，直接向林昶佐叫阵，怒呛疫情发生以来，林有来环南市场关心过吗？“没有啊！亏我这么挺你，骗肖（骗人）！”旁边的摊商加码痛斥林“要表演去电视演！滚！”让林无地自容，陈吉仲赶紧出面打圆场。

林胜东傍晚发声明，指自己感到痛心，悲愤难忍，大官到场能苦民所苦，为民喉舌，才是民众真正需要的。若不是来解决问题，也不要为一己之私变相落井下石。

彰化市防疫旅馆起火 酿四死21伤

另一方面，彰化市乔友大楼防疫旅馆6月30日晚间起火，造成四死21伤，死者包含三名检疫住客和一名警消人员。

死者之一的陈姓传教士，生前用手机从自己待的高楼拍下楼下的情景，自叙不知道该逃与否，怕逃了会被罚款，不逃是否会命丧火窟。最后不幸身亡，家属拟申请国赔。

事发之际，不少房客都称接到“警铃响是测试”的通知，被视为延误房客逃生的关键。防疫旅馆负责人蔡进峰昨天坦承，他担心大家在惊慌中都冲出来，恐怕会造成群聚，才谎称测试警铃。起火原因尚待调查。

指挥中心副指挥官陈宗彦昨天对此事表达遗憾；他说，指挥中心已在全台防疫会议上提醒各县市防疫旅馆开设后，要针对救灾救难动线进行充分教育训练，强化工作人员认知，“遇到火警时就依序逃生”。

此外，原本在8月28日举行珍爱藻礁等四项公投，中央选举委员会昨天决定延后到12月18日举行；然而，亲绿的立法委员陈柏惟罢免案，则要在8月28日举行投票。