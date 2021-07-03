中国政情 中共建党百年文艺演出《伟大征程》将拍成电影 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月3日 5:00 AM 庆祝中共成立100周年文艺演出《伟大征程》 6月28日晚在北京国家体育场盛大举行，中国中央广播电视总台则在7月1日晚上转播。（新华社） 字体大小: 小 中 大 中国中央广播电视总台前晚播出为庆祝中共建党百年的文艺演出《伟大征程》，将制作成电影，可能在今年中国国庆（10月1日）时上映。据央视报道，负责这场演出的总导演陈维亚称，自6月29日开始，团队每天都在通宵达旦地进行《伟大征程》的电影拍摄。由于电影制作周期较长，他们正在加油赶进度，希望能在10月1日中国国庆前后推出。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中共成立100周年 《伟大征程》 《东方红》 41人筛检呈阳性反应 台北环南市场紧急关闭三天消毒 反驳民进党对中共建党百年声明 国台办发言人狠批该党施政无能