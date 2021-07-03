中共建党百年文艺演出《伟大征程》将拍成电影

中国中央广播电视总台前晚播出为庆祝中共建党百年的文艺演出《伟大征程》，将制作成电影，可能在今年中国国庆（10月1日）时上映。

据央视报道，负责这场演出的总导演陈维亚称，自6月29日开始，团队每天都在通宵达旦地进行《伟大征程》的电影拍摄。

由于电影制作周期较长，他们正在加油赶进度，希望能在10月1日中国国庆前后推出。