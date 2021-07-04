中国校外教育培训监管司正式运营 校外培训行业野蛮发展时代宣告结束

这个隶属教育部的新设部门，将对中小学生（含幼儿园儿童）的校外教育培训进行管理，拟订规范管理政策。它也将会同有关方面，拟定校外教育培训机构的设置、培训内容、时间、人员资质、收费监管等标准，并进行监督执行。

中国教育部设立校外教育培训监管司半个多月后，官方前天公布该司领导层名单，标志着针对课外培训监管的专属部门正式启动运营，校外培训行业野蛮发展时代宣告结束。

据教育部前天发布的消息，基础教育司原副司长俞伟跃已出任校外教育培训监管司司长，副司长为杨剑波和陈东升。

领导班子的到位，显示上月15日新设立的校外教育培训监管司，正式开始发挥监管校外教育培训行业的职能。

这个隶属教育部的新设部门，工作包括对中小学生（含幼儿园儿童）的校外教育培训进行管理，拟订规范管理政策。它也将会同有关方面，拟定校外教育培训机构的设置、培训内容、时间、人员资质、收费监管等标准，并进行监督执行。

激烈的教育竞争引发的“内卷”（指过度竞争引发内耗），以及随之而来的校外培训行业野蛮发展，今年遭遇官方一系列强力整顿动作。

中国高层今年多次在不同场合提到该问题。今年3月“两会”（全国人大、政协年会）期间，中共总书记习近平在参加政协医药卫生界教育界委员讨论时，把培训乱象形容为“很难治理的顽瘴痼疾”，要求“对打着教育旗号侵害群众利益的行为，要紧盯不放，坚决改到位、改彻底”。

习近平6月在青海考察时，再次提到教育，要求“学校不能把学生的课后时间全部推到社会上去”。他称，学生基本的学习，学校里的老师应该承担起来。不能在学校里不去做，反而出去搞校外培训了，这样就本末倒置了。

整顿校外培训机构，5月也被提上中央全面深化改革委员会会议议程。会议提到校外培训机构无序发展，“校内减负、校外增负”现象突出等问题，要求全面规范管理校外培训机构、严禁随意资本化运作等。

官方整治校外培训行业，一方面旨在减轻学生压力，另一方面也希望降低育儿成本，以提高生育率。此举相信也是为大量资本进军的校外培训行业降温。据路透社5月报道，中国校外培训行业规模已达1200亿美元（1615亿新元）。

课外培训暑期陷“寒冬”

各地严管校外培训机构的消息过去几个月不断传来。北京市在3月叫停线下课外培训，一些业者原以为能在往年旺热的暑期重新营业，但今年暑期预计将成行业的“寒冬”。北京新东方、学而思等培训机构的业务人员受询时均称，目前绝大多数分店仍未取得恢复线下课的“绿灯”。

北京市教委前天宣布，将为小一至小五学生提供暑期托管，上海、武汉此前也公布相关措施。这些举措被认为是为禁止暑假课外补课提供的替代方案。

整治校外教育培训行业

学者：应警惕矫枉过正

华中科技大学教授陈波接受《联合早报》采访时指出，中国教育“内卷”的情况说到底是“囚徒困境”，最终对整个社会形成资源浪费。

但他也提醒，整治校外教育培训行业应警惕矫枉过正。“高素质的课外培训，可能为公立教育带来有益补充，一刀切的做法，是否会把高素质的培训也从市场上去掉？”

陈波认为，真正应思考的是校外培训为何能大行其道、这些服务的需求为何那么高。“一味地通过行政命令打压市场，其实只是掩盖问题。”

一名家住上海的家长许女士（40岁）受访时就说，不赞同完全取缔课外培训。她说：“如果没有这些培训机构，辅导的事就都落到家长身上，家长的负担会更重，而且我们做同样的事，要花更多成本，专业的事情还是应该让专业的人做。”她也担忧，取缔课外培训机构可能带来更大教育不平等。