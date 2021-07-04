证实刺警男子是公司员工并称他“不幸逝世” 香港维他奶引发大陆网民不满声言抵制

（香港综合讯）香港维他奶公司前天在内部通报中，证实7月1日刺伤香港警员后自杀的男子梁健辉是该公司屯门办公室的采购主任，并称他“不幸逝世”。通告在网上流传后引发中国大陆网民不满，声言抵制维他奶。

综合《星岛日报》、网媒“香港01”、中新社等报道，题为《有关一位同事于事故中身故》的维他奶内部通告称：“怀着沉重心情通知各位，香港采购部采购主任梁健辉，在7月1日发生于铜锣湾的事件中不幸逝世，公司向健辉的家人致以最深切的慰问。”

大批大陆网民到维他奶官方微博留言质问“杀警后自杀还叫不幸逝世？”，痛批维他奶“支持恐怖分子”，并呼吁让维他奶“凉的透彻一点”，扬言即日起全面抵制维他奶产品。维他奶大陆明星代言人龚俊、任嘉伦已先后终止与维他奶的一切合作。

维他奶官方微博昨天凌晨发出声明，称集团全力支持香港当局根据《香港国安法》进行全面调查。集团及在大陆营运的维他奶有限公司均致力于支持中国大陆及香港的稳定、繁荣及发展。

公司随后再发声明，指网上流传的内部通告并未经过集团的正式批复和发布，而是由一名员工私下撰写并在内部转发，未得授权。声明指通告措辞极为不当，该员工个人撰写的内容本不应公开及内部发布，集团将保留追究其法律责任的权利。

尽管官方谴责态度明确，前、昨两天都有香港市民到案发现场企图献花悼念梁健辉，但纷纷被警方截查。也有网民在网上称梁健辉为“烈士”“勇者”等。

香港保安局局长邓炳强昨天谴责有人鼓吹、美化恐怖罪行，并称看到家长带子女到案发现场企图悼念恐怖分子“令人心寒”。

香港政务司司长李家超昨天在上任后发表的首篇网志中说，看到有人在网上鼓吹支持涉嫌企图谋杀警员的凶手，用不同的方式美化、认同甚至鼓励恐怖行为，包括进行所谓的悼念、献花等，这些意识和行为无疑是继续鼓吹破坏，威胁香港的安全和秩序，威胁每一位希望安居乐业的香港市民，“任何人鼓吹或煽动恐怖活动，可能触犯《香港国安法》恐怖活动罪，是极严重罪行”。

李家超说，港府会严厉打击本土恐怖主义，警方会加强情报和调查工作，全面防范及打击，社会也须提高警觉，配合警方执法。