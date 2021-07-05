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中国神舟十二号航天员首次出舱 完成逾七小时任务

来自 / 联合早报

文 /
陈婧

发布 / 2021年7月5日 5:00 AM

昨天在北京航天飞行控制中心大屏拍摄的两名航天员刘伯明和汤洪波，身着中国自主研制的新一代“飞天”舱外航天服工作的场景。（新华社）
昨天在北京航天飞行控制中心大屏拍摄的两名航天员刘伯明和汤洪波，身着中国自主研制的新一代“飞天”舱外航天服工作的场景。（新华社）

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中国空间站航天员昨天完成长达七小时的舱外任务，是继2008年“神舟七号”之后，再有航天员出舱活动。分析指出，和13年前相比，此次出舱时间更长、任务更复杂，体现中国载人航天能力已跻身全球第一梯队，仅次于美国。

两名“神舟十二号”载人飞船航天员刘伯明和汤洪波昨早8时11分起，在中国空间站“天和”核心舱执行首次舱外任务，另一名航天员聂海胜则留在舱内配合支持任务。下午2时57分，刘伯明、汤洪波完成全部出舱任务后返回核心舱。

在舱外的逾七个小时里，一名航天员为搬运货物和协助人员移动的机械臂安装工作台等设备，并站在机械臂上进行移动；另一人则靠舱壁上的扶手爬行一段距离，到作业点进行辅助工作。两人也合力抬升了空间站舱外全景摄像机的位置，使镜头可以拍到更广阔的视角。

这是继2008年神舟七号载人飞行任务后，中国航天员再次实施空间出舱活动，也是他们首次在中国空间站进行出舱。刘伯明打开舱门和出舱时，地面指挥大厅两度响起掌声。

刘伯明出舱后，望着广袤的宇宙发出感叹：“哇！这外边太漂亮了！”这句话随即登上微博热搜榜，网民也拿它与13年前神舟七号航天员翟志刚的语录“我已出舱，感觉良好”对比。

分析：各方面大幅提升 中国航天能力仅次于美国

网名为“太空精酿”的科普博主指出，13年前的出舱任务仅持续10多分钟，当时位于辅助位置的刘伯明只有头部和手部出舱，翟志刚出舱时还经历了多次打开舱门未果、传感器误报火灾等阻碍。而这一次刘伯明能完全出舱，并从容不迫地赞美太空美景，体现了中国出舱行走技术的飞跃。

中国军事评论员宋忠平接受《联合早报》访问时分析，执行长时间出舱任务，是组建和维护大型空间站的一个重要需求。2008年的出舱停留在技术验证层面，而这一次不仅在舱外停留时间更长，任务也更复杂。就连新一代舱外航空服也进行大量优化，说明中国航天技术在各个方面都有大幅提升。

神舟十二号升空至今已有半个多月，宋忠平认为，此次载人飞行证明中国航天能力已从全球第二梯队上升到第一梯队，甚至超越俄罗斯，仅次于美国。“目前和美国在经验和技术方面还有一定差距，中国航天员积累更丰富的出舱经验是非常重要的。”

中国航天员科研训练中心选训室主任王焰磊向媒体指出，通过首次出舱活动，航天员出舱能力、应急能力都能够得到有效验证，特别是在舱外进行长时间工作，人与装备的结合为后续航天员对空间站进行维护提供了宝贵经验。

三名航天员在剩余两个半月的太空之旅期间，还将进行一次出舱活动，宋忠平预计第二次出舱时将试验更多组装活动。明年中国还将发射两个实验舱，与核心舱对接，届时将有更多部件需要航天员出舱连接组装。

（记者是《联合早报》上海特派员）

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