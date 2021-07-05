中国神舟十二号航天员首次出舱 完成逾七小时任务

中国空间站航天员昨天完成长达七小时的舱外任务，是继2008年“神舟七号”之后，再有航天员出舱活动。分析指出，和13年前相比，此次出舱时间更长、任务更复杂，体现中国载人航天能力已跻身全球第一梯队，仅次于美国。

两名“神舟十二号”载人飞船航天员刘伯明和汤洪波昨早8时11分起，在中国空间站“天和”核心舱执行首次舱外任务，另一名航天员聂海胜则留在舱内配合支持任务。下午2时57分，刘伯明、汤洪波完成全部出舱任务后返回核心舱。

在舱外的逾七个小时里，一名航天员为搬运货物和协助人员移动的机械臂安装工作台等设备，并站在机械臂上进行移动；另一人则靠舱壁上的扶手爬行一段距离，到作业点进行辅助工作。两人也合力抬升了空间站舱外全景摄像机的位置，使镜头可以拍到更广阔的视角。

这是继2008年神舟七号载人飞行任务后，中国航天员再次实施空间出舱活动，也是他们首次在中国空间站进行出舱。刘伯明打开舱门和出舱时，地面指挥大厅两度响起掌声。

刘伯明出舱后，望着广袤的宇宙发出感叹：“哇！这外边太漂亮了！”这句话随即登上微博热搜榜，网民也拿它与13年前神舟七号航天员翟志刚的语录“我已出舱，感觉良好”对比。

分析：各方面大幅提升 中国航天能力仅次于美国

网名为“太空精酿”的科普博主指出，13年前的出舱任务仅持续10多分钟，当时位于辅助位置的刘伯明只有头部和手部出舱，翟志刚出舱时还经历了多次打开舱门未果、传感器误报火灾等阻碍。而这一次刘伯明能完全出舱，并从容不迫地赞美太空美景，体现了中国出舱行走技术的飞跃。

中国军事评论员宋忠平接受《联合早报》访问时分析，执行长时间出舱任务，是组建和维护大型空间站的一个重要需求。2008年的出舱停留在技术验证层面，而这一次不仅在舱外停留时间更长，任务也更复杂。就连新一代舱外航空服也进行大量优化，说明中国航天技术在各个方面都有大幅提升。

神舟十二号升空至今已有半个多月，宋忠平认为，此次载人飞行证明中国航天能力已从全球第二梯队上升到第一梯队，甚至超越俄罗斯，仅次于美国。“目前和美国在经验和技术方面还有一定差距，中国航天员积累更丰富的出舱经验是非常重要的。”

中国航天员科研训练中心选训室主任王焰磊向媒体指出，通过首次出舱活动，航天员出舱能力、应急能力都能够得到有效验证，特别是在舱外进行长时间工作，人与装备的结合为后续航天员对空间站进行维护提供了宝贵经验。

三名航天员在剩余两个半月的太空之旅期间，还将进行一次出舱活动，宋忠平预计第二次出舱时将试验更多组装活动。明年中国还将发射两个实验舱，与核心舱对接，届时将有更多部件需要航天员出舱连接组装。

（记者是《联合早报》上海特派员）