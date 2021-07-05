台北传统市场工作人员今起全数施打疫苗

（台北综合讯）因应市场群聚疫情发生，台北市长柯文哲昨天宣布，今天起当地传统市场工作人员将全数施打疫苗，目前暂计1万8880剂。

新增37起病例两起死亡

台湾冠病疫情趋缓，昨天新增37起本土确诊病例、两起输入病例和两起死亡病例。

综合台湾媒体报道，其中有18起新增病例来自台北市，当地三大批发市场新增六名确诊者。截至7月4日第一市场累计96起、第二市场累计23起、环南市场累计110起。外界担忧，台北市市场疫情恐再度拉警报。

柯文哲昨天主持线上记者会时说，决定从本月5日开始到11日，针对台北市传统市场摊商全部打疫苗，暂计1万8880剂。

他说，传统市场摊商应该不止这个人数，若疫苗不够再跟中央政府要。他又称，“公文可以走得比病毒慢，但我们的行动要走在病毒前面”。

台北传统市场接连传出疫情，为本月12日解封增添变数。为此，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中昨天表示，以目前筛检情形来看，阳性个案并没有暴增，研判整体疫情“没有失控”，解封视疫情控制情况，但仍倾向全台一致。

他也宣布，针对各市场和夜市订出重点管制措施，除禁止餐饮内用、试吃外，每2.25平方公尺面积仅能容纳一人。

另外，鸿海创办人郭台铭昨天发声明呼吁媒体不要再报道采购疫苗的进度或臆测采购疫苗的内情，这样可能妨害台湾取得疫苗的时程。

路透社上周六报道，欲购买疫苗的郭台铭与台积电均分别与BNT（辉瑞）的代理商上海复星签署购买500万剂疫苗的初步协议，顺利的话，这批疫苗将由德国制造厂直送台湾。