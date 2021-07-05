查是否有同党及幕后操控 港警国安处接手调查刺警案

政务司长李家超昨早在一个电视节目形容这起案件的性质非常严重，而到铜锣湾警员遇袭地点献花的人“意识非常坏”，等同叫人继续做类似的恐怖活动。

（香港综合讯）香港警方昨天表示，一名男子于7月1日香港回归中国纪念日当天用刀刺伤一名男警后自残身亡的案件，前天已由警务处国家安全处接手调查。

据香港警务处网站昨天刊登的新闻公报，港警国安处前天接手调查7月1日在铜锣湾轩尼诗道555号对开（SOGO崇光百货门外）发生的一宗企图谋杀及自杀案，案中凶手用刀刺伤一名男警后自残身亡。

警方发言人表示，初步调查发现凶徒受到失实资讯及煽动性言论激化而策动“孤狼（独狼）式恐怖袭击”，但不会排除任何可能性。国安处正积极全方位调查案件，包括凶手是否有同党、是否被煽动而犯案，幕后是否有人支持或操控等，并呼吁知情者可透过“国安处举报热线”，以微信、电话信息或电邮作出举报。

警队网络安全及科技罪案调查科昨天在天水围及沙田拘捕一名20岁女子和一名26岁男子，他们涉嫌经不同社交媒体平台刊载两篇贴文，煽惑他人犯谋杀罪、煽惑他人犯纵火罪，以及煽动意图。警方表示，暂未有证据证明这一男一女互相认识。

警方重申，网络世界并非无法可依，大部分现实世界用以防止罪行的法例均适用于互联网。根据《刑事罪行条例》第九及第十条，任何人作出、企图作出、准备作出或与任何人串谋作出具煽动意图的作为即属犯罪，一经定罪可被判处罚款5000港元（867新元）及监禁两年。

前天有更多关于刺警案死者梁健辉的资料曝光。据《东方日报》报道，梁健辉于2008年曾在已停刊的《苹果日报》担任资料搜集员长达数月，2016年加入维他奶国际集团有限公司，出事前为采购主任。据他的同事披露，梁为人文静，少谈政治，习惯独处，暂未显示有其他疑凶及共犯。警方日前在他的住处发现有大量与“黑暴”有关的报章剪报，甚至把剪报制成私人笔记，在梁的电脑中发现不少相关资料。

警务处长萧泽颐批评英雄化恐怖分子行为

警务处长萧泽颐在接受《东周刊》专访时说，对于一个企图谋杀及后自杀的凶徒，竟然有人加以歌颂。他批评:“这种美化暴力、英雄化恐怖分子的行为，完全有违道德伦理，令人心寒。这到底是什么价值观？这不是政见的问题，是人性问题！”

香港电台昨天报道，政务司长李家超昨早在一个电视节目形容这起案件的性质非常严重，而到铜锣湾警员遇袭地点献花的人“意识非常坏”，等同叫人继续做类似的恐怖活动。他指出在黑暴期间，警方处理了超过20宗涉枪械及炸药的案件，反映恐怖主义正在港滋生，港府需要做好防范外国势力及本土恐怖主义可带来风险。

被问到如何解读市民到场献花所反映的意识，李家超指出以往香港流传一些坏信息，只要相信自己正确，就不必守法，自由等于无法无天的自由。他透露港府正就规管假新闻、假资讯进行法律研究，会否规管网媒目前不会下任何结论。

另外，香港礼宾府靠近下亚厘毕道斜坡在上周四（1日）凌晨被人投掷易燃物，警方上周五在马鞍山拘捕一名24岁王姓无业男子。警方称经调查，王男昨天已被控一项纵火罪，案件将于今早在东区裁判法院提堂。