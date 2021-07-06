中国发射全球首颗民用晨昏轨道气象卫星

中国昨天在酒泉卫星发射中心成功将风云三号05星送入预定轨道。有关专家指出，风云三号系列卫星将明显提升气象卫星的定量化观测精度，对防灾减灾、国家安全和国防建设具有重要意义。

风云三号05星也被命名为“黎明星”，设计寿命为八年，是中国第二代极轨气象卫星的第五颗，也是全球首颗民用晨昏轨道气象卫星。它配备11台遥感载荷，主要用于获取数值预报应用需要的大气温度、湿度等气象参数；监测全球冰雪覆盖、海面温度、自然灾害、生态与环境，提高应对气候变化和气象防灾减灾综合能力。