中国发射全球首颗民用晨昏轨道气象卫星 订户 来自 / 联合早报 文 / 于泽远 发布 / 2021年7月6日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国昨天在酒泉卫星发射中心成功将风云三号05星送入预定轨道。有关专家指出，风云三号系列卫星将明显提升气象卫星的定量化观测精度，对防灾减灾、国家安全和国防建设具有重要意义。风云三号05星也被命名为“黎明星”，设计寿命为八年，是中国第二代极轨气象卫星的第五颗，也是全球首颗民用晨昏轨道气象卫星。它配备11台遥感载荷，主要用于获取数值预报应用需要的大气温度、湿度等气象参数；监测全球冰雪覆盖、海面温度、自然灾害、生态与环境，提高应对气候变化和气象防灾减灾综合能力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国第二代极轨气象卫星 风云三号05星 世界气象组织 国安法实施一年内 近11万港人移民 员工为袭警独狼 港维他奶高层疑卷入政治风波离职