香港政情 林郑：金融中心地位没动摇 港国安法实施一年法治司法稳如磐石 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月6日 5:00 AM 香港特区政府律政司7月5日举办香港国安法一周年法律论坛。全国政协副主席梁振英（前排右四）、香港特区行政长官林郑月娥（前排中）、香港中联办副主任陈冬（前排左四）、中央政府驻港国安公署署长郑雁雄（前排左三）、外交部驻港特派员刘光源（前排左二）、驻港部队副政治委员王兆兵少将（前排左一）、香港终审法院首席法官张举能（前排右三）、全国人大常委会委员谭耀宗（前排右二）和特区政府律政司司长郑若骅（前排右一）等出席论坛。 （中新社） 字体大小: 小 中 大 林郑月娥说，别有用心的外国政客和媒体不断质疑甚至抹黑《香港国安法》，但过去一年的种种事实和数据，说明这些指控都是站不住脚的；反之，只凸显批评者的虚伪、偏见和持双重标准的立场。（香港综合讯）香港特首林郑月娥昨天指出，《香港国安法》实施一年来，香港的法治及司法独立依然稳如磐石，国际金融中心地位没有半点动摇。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 《香港国安法》法律论坛 林郑月娥 郑雁雄 陈冬 国安法实施一年内 近11万港人移民 员工为袭警独狼 港维他奶高层疑卷入政治风波离职