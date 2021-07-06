林郑：金融中心地位没动摇 港国安法实施一年法治司法稳如磐石

林郑月娥说，别有用心的外国政客和媒体不断质疑甚至抹黑《香港国安法》，但过去一年的种种事实和数据，说明这些指控都是站不住脚的；反之，只凸显批评者的虚伪、偏见和持双重标准的立场。

（香港综合讯）香港特首林郑月娥昨天指出，《香港国安法》实施一年来，香港的法治及司法独立依然稳如磐石，国际金融中心地位没有半点动摇。