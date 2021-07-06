国安法实施一年内 近11万港人移民

（香港综合讯）《香港国安法》实施后的一年内，数据显示有近11万名香港居民经香港机场远走他方。有移民英国的港人称，所住社区的新定居香港家庭数目，短短半年间由数十户增至两三百户。

据《明报》报道，香港国安法去年6月30日实施后，“去或留”是不少港人的切身话题。去年7月1日至上周三（6月30日）的一整年间，经香港机场出境的港人约34万2800人，入境约23万4000人，意味着净移出港人接近10万8800。以月份计算，高峰期是在去年8月，净移出逾2万2000人；其次是今年6月，净移出约1万3689人。

相继有海外政府为港人提供新签证及移民计划，当中以英国国民（海外）护照（BNO）签证计划被港人视为最主要“逃生门”，今年首季已录得逾三万人申请。

英国在去年香港国安法生效后宣布为BNO港人提供移民入籍途径，今年1月31日起可开始申请。根据英国当局公布数字，截至3月已有3万4300人申请，5600个签证获批。

上月28日有举家赴英的港人称，因为国安法的实施决定移英，原本打算迟一点才起程，但近日政治环境恶化，决定提早成行。

报道也引述去年底全家赴英、等待在当地申请BNO签证的港人John说，他选择在雷丁（Reading）作为落脚地。粗略估计，他所住社区半年前只有约五六十个香港家庭，现已增至二三百户，多为有子女的青壮一代。John说，英国受疫情影响，经济较差，港人移民后顺利找到工作者不多。他本人抵英后首份工作是骑电单车送外卖，后改当建筑工人，现正准备考水电工证书。

加拿大今年上半年先后推出港人工作签证计划及移民计划。澳洲尚未提出额外移民方法，但去年宣布五类港人的澳洲签证延长五年，之后可申请永久居留。

台湾没有特别放宽港人的移民条件，但由于移民门槛较低，也是港人的热门选择。根据台湾内政部移民署数据，去年7月至今年5月，有近1700港人获批定居许可，另有约1万1600人获当地居留许可，其中去年10至12月是高峰期，三个月间有超过5300人获批。